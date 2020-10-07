台南安平「拜碼頭」　市府祈願眾神庇佑國慶焰火一切平安

▲台南市民政局長顏振標，為祈願國慶焰火順利圓滿成功，率領市府人員、安平區長賴青足等人，向安平開台天后宮、安平觀音亭眾神明上香祈求國慶焰火平安圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平是台灣文化的源頭、歷史的起源，國慶焰火首次移師台南，即選在台南安平，別具歷史意義，台南市民政局長顏振標，為祈願國慶焰火順利圓滿成功，7日率員向安平開台天后宮及安平觀音亭眾神明上香，祈求國慶焰火慶典能在眾神明庇護下一切圓滿順利，也祈福辛勞的工作人員身體平安健康。

台南市民政局長顏振標，7日率市府人員、安平區長賴青足、東區區長陳勝楠、中西區長蕭泰華、安南區長葉誌明、北區主秘蔡佳甫及安平區里長等人，在台南市議員盧崑福陪同下，前往安平開台天后宮及安平觀音亭上香。

安平開台天后宮主祀媽祖，媽祖相傳海上救難無數，民間奉為海神，在本次焰火觀賞場地亦緊鄰林默娘公園，林默娘花崗岩雕像佇立於此，柔美又不失莊嚴的雕像正望著安平港口，就像在守護著海上的安全，而目前焰火的佈彈區亦位於漁光島海邊堤岸，相信除了團隊積極部署及準備就緒外，在媽祖及觀音亭觀音佛祖等眾神們護佑下，滿足大家對國慶焰火壯麗景觀的期待。

民政局顏振標局長表示，本次國慶焰火相關事宜，由民政局統籌並協調各局處辦理相關會勘會議，達到橫向溝通聯繫。由於國慶焰火第一次在臺南舉行，市府全員動起來，本次設置五個服務中心（戀愛廣場，億載金城，台灣船園區，觀夕平台，四鯤鯓），各場地服務中心主任由區長擔任，藉由區長們的各項協調能力，希冀相關服務事宜能完美達成。

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