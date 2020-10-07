　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南黑幫喬賭火力全開！長短槍互轟穿心破肺　血噴滿地釀1死3傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市仁德區槍擊案，王姓男子被槍擊中胸部，送醫急救無效，警方封鎖現場勘查，檢方起訴7人法院審結判刑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市仁德區槍擊案，王姓男子被槍擊中胸部，送醫急救無效，警方封鎖現場勘查，檢方起訴7人法院審結判刑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市仁德區中正路3段民宅，2019年8月11日下午發生槍擊命案，兩派人馬因賭博糾紛，持槍談判雙方相互開槍火拼，造成其中王姓男子胸部中槍送醫不治，另有黃、張、陳3人受傷，台南地檢署以殺人、殺人未遂、槍砲、傷害等罪嫌起訴，台南地院審理終結，將7人判處5月至14年6月徒刑不等，可上訴。

▲台南市仁德區槍擊案，王姓男子被槍擊中胸部，送醫急救無效，警方封鎖現場勘查，檢方起訴7人法院審結判刑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

判決書指出，陳晨木共同犯殺人罪，處有期徒刑14年6月；黃建仁共同犯殺人罪，處有期徒刑13年6月；陳國泰共同犯殺人罪，處有期徒刑13年6月；張永森共同犯殺人罪，處有期徒刑12年6月；謝台生共同犯殺人未遂罪，累犯，處有期徒刑5年6月；又共同犯殺人未遂罪，累犯，處有期徒刑6年6月。應執行有期徒刑7年6月，被訴共同傷害部分公訴不受理（撤告）；李福祥共同犯殺人未遂罪，處有期徒刑5年4月；又共同犯殺人未遂罪，處有期徒刑5年4月。應執行有期徒刑6年4月。被訴共同傷害部分公訴不受理（撤告）；郭金華犯隱匿刑事證據罪，處有期徒刑7月；又犯使人犯隱避罪，處有期徒刑5月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。扣案之物均沒收。

▲台南市仁德區槍擊案，王姓男子被槍擊中胸部，送醫急救無效，警方封鎖現場勘查，檢方起訴7人法院審結判刑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署檢察官陳冠霖、紀芊宇，偵辦2019年8月11日仁德區槍擊殺人案，查出被告黃、張、陳、陳姓男子（4人簡稱黃派）與李姓男子、王姓男子（已死亡，另為不起訴處分）、謝姓男子（3人簡稱李派），雙方因賭博糾紛，相約於2019年8月11日下午2時28分許，在黃派之黃姓男子位於台南市仁德區中正路3段住處談判，雙方人馬於談判前均備妥具殺傷力之槍枝及子彈，黃派人馬準備2支未扣案之手槍及1支口徑5.56mm，美國PALMETTO廠，具殺傷力之制式步槍，並分別藏放在屋後防火巷及屋前自小貨車上，李派人馬則準備口徑9mm，義大利TANFOGLIO廠，具殺傷力之制式半自動手槍1支，及仿半自動手槍製造，具殺傷力之改造手槍1支。

▲台南市仁德區槍擊案，王姓男子被槍擊中胸部，送醫急救無效，警方封鎖現場勘查，檢方起訴7人法院審結判刑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李派人馬搭乘不知情之邱姓男子所駕駛之車輛抵達後，即由王、謝持槍與李等3人進入黃嫌住處，黃派人馬見狀，即由張嫌至後門防火巷，欲取出放置在該處之手槍，李派王嫌隨即持槍追向後門防火巷，並近距離朝張嫌射擊，幸因張嫌持抱枕阻擋並與王嫌拉扯，故子彈僅擊中張嫌右腿，使張嫌受傷而未致死（傷害部分未提告訴），謝嫌則於進入屋內後，持槍托毆打黃嫌，致黃嫌受傷（傷害部分未提告訴），而陳嫌見狀，隨即自前開停放於黃嫌住處門口之自用小貨車副駕駛座，取出預藏之制式步槍，並對屋內擊發1槍，李、謝、王嫌3人見狀則均跑出黃嫌住處，王嫌跑出黃嫌住處後，往南向邱男所駕接應的自用小客車方向逃跑。

▲台南市仁德區槍擊案，王姓男子被槍擊中胸部，送醫急救無效，警方封鎖現場勘查，檢方起訴7人法院審結判刑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李與謝嫌跑出黃嫌住處後，則在自小貨車停放處前，先由謝嫌與手持步槍之陳嫌發生扭打，致陳嫌頭部受傷流血，再由李嫌出手與陳嫌拉扯，欲奪取陳嫌手中之步槍未果後，陳嫌即持槍於近距離內朝謝、李方向射擊子彈，謝嫌亦持槍於近距離內朝陳嫌方向擊發子彈以還擊，陳、謝2人所互射子彈均未擊中對方，謝、李、陳3人均倖免於難。

▲台南市仁德區槍擊案，王姓男子被槍擊中胸部，送醫急救無效，警方封鎖現場勘查，檢方起訴7人法院審結判刑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝嫌而後亦往南方向逃跑，欲與王嫌一同搭乘邱男駕駛之車輛逃離現場之際，陳嫌又持步槍朝謝、王所在方向射擊，子彈因而擊中王嫌並貫穿進入其體腔，貫穿左胸壁外側，造成王嫌心臟及左肺破裂，大量血胸及皮下氣腫，經送醫急救後，仍於11日下午3時3分許不治死亡。謝嫌見王嫌中途中槍倒地，則將王嫌持有之手槍取走，搭乘邱姓男子車輛離去。

事後郭姓男子基於隱匿張、黃、陳、陳涉犯殺人刑事案件證據之犯意，於11日下午2時5分許，清理現場血跡，並收拾現場遺留之槍彈，將後門防火巷置放之未扣案手槍1支取走，放置在其所使用之車輛上，並駕車搭載張嫌返回張嫌住處，將該支手槍交予張嫌。

檢察官認為黃派被告黃、張、陳等4人所為，涉犯槍砲、殺人、殺人未遂罪嫌；郭嫌所為涉犯湮滅證據罪嫌。李派被告李、謝2人所為，涉犯槍砲、殺人未遂、傷害罪嫌。將7人依法起訴，台南地院依法判刑，可上訴。

・超級經典明星商品，網路好評一面倒

ET快訊
音檔曝光！共軍今晨擾台廣播回擊我空軍
媽媽曬聯絡簿「神畫作」　萬名網友全跪了：被媽媽耽誤的插畫家
快訊／北市高架2車追撞　「車頭全爛」駕駛滿身血卡車內搶救中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

婚後同住一個月就跑！妻酸問：花10萬老婆X長啥樣？　他傻眼放生

高雄人行道畫「汽車停車格」！女運將怒批拖吊陷阱　警方說話了

ATM領2萬少8千...求助遭疑「妳動手腳」！彰化女認賠：當做慈善吧

高雄男房仲酒後力拒開車！旅店客滿代駕下班　一轉念...好慘

小氣房東吝換熱水器害死情侶2命　改判賠家屬424萬餘元

GPS跟監新光公主　華南王子林知延可繳1萬5免囚...檢命20日到案

快訊／北市建國高架小貨車車禍！「車頭全爛」駕駛全身血卡車內

5億製毒廠藏新埔山區...大批土狗看門！　警空拍機監控+垂降攻堅

台南黑幫喬賭火力全開！長短槍互轟穿心破肺　血噴滿地釀1死3傷

管中閔遭報導「赴中未申請 立委籲查處」告記者無罪確定

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

許效舜率「閃亮之星」留83號球衣給黃鴻升　黃鐙輝哽咽：記得有一種溫暖叫小鬼

許瑋甯：我們會帶著小鬼靈魂重量生活下去　牽著華岡五人幫哽咽「我們沒有失去過他」

裝手機架收1百學生回「這也要錢」車行老闆怒開直播：我像工友嗎？

海裕芬憶見小鬼最後一面「怕眼淚滴到他」　「想要我當他的媽媽...」淚喊：快點來投胎！

依依不捨～捨不得～地球上最浪漫的一首歌　全場大合唱..「黃鴻升我們永遠愛你」

婚後同住一個月就跑！妻酸問：花10萬老婆X長啥樣？　他傻眼放生

高雄人行道畫「汽車停車格」！女運將怒批拖吊陷阱　警方說話了

ATM領2萬少8千...求助遭疑「妳動手腳」！彰化女認賠：當做慈善吧

高雄男房仲酒後力拒開車！旅店客滿代駕下班　一轉念...好慘

小氣房東吝換熱水器害死情侶2命　改判賠家屬424萬餘元

GPS跟監新光公主　華南王子林知延可繳1萬5免囚...檢命20日到案

快訊／北市建國高架小貨車車禍！「車頭全爛」駕駛全身血卡車內

5億製毒廠藏新埔山區...大批土狗看門！　警空拍機監控+垂降攻堅

台南黑幫喬賭火力全開！長短槍互轟穿心破肺　血噴滿地釀1死3傷

管中閔遭報導「赴中未申請 立委籲查處」告記者無罪確定

婚後同住一個月就跑！妻酸問：花10萬老婆X長啥樣？　他傻眼放生

新北金山國小學童喜迎環台視障者　世界視覺日蒙眼體驗生命教育

兒童新樂園慶雙十！一日歡樂票無限玩　國慶壽星「免費入場」

5星座男忠誠度100％！　水瓶男道德感重「不能接受髒亂關係」

好市多599元牛仔褲「雙膝慘黑一片」洗不掉！內行嘆：失敗的製程

高雄人行道畫「汽車停車格」！女運將怒批拖吊陷阱　警方說話了

諾貝爾化學獎今晚揭曉！「奈米晶體合成」備受關注

藍營代表稱「故宮國寶屬國民黨」　吳密察：我沒有第二個答案

川普秒出院…倒數26天想逆轉！　分析師曝：競選團隊早已「半殘」

中共軍艦擾台今年已派1029艘次　海軍耗費57億維保費用

社會熱門新聞

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

即／台中18歲女騎士「閃躲違停貨車」遭輾斃

超惡劣！15分鐘得逞3次　狼醫接完電話再性侵

殯葬業少東遭行刑式爆頭 原因曝光

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

行刑式開槍畫面曝　殯葬業少東慘遭爆頭

晚宴裝吸睛奪夫狂逼宮　女董勒令「野狗及她不得進入」

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

即／北市建國高架小貨車車禍！駕駛全身血卡車內

9秒奪命瞬間曝！18歲女騎士遭聯結車輾過爆頭亡

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

新北店員吞超商6萬元包裹！阿公：交到壞朋友

行刑手曝光！少東瀕腦死...傷心妻擬大愛器捐

更多熱門

相關新聞

萬華械鬥命案　主嫌辯1個打10個

萬華械鬥命案　主嫌辯1個打10個

台北市萬華區5日凌晨發生械鬥案，林男被亂刀砍死，朱姓主嫌隔天落網後辯稱，當時他自己1個人要去討債4000元，見對方人多勢眾，他在混戰中胡亂撿起對方的刀亂揮，不慎砍死被害人，但檢警調閱監視器，朱男明明就是和同夥分乘2車到場，朱男訊後依殺人罪、有勾串之虞等理由聲押禁見，並持續追查朱男同夥。

內輪差+視線死角　台南單車婦遭水泥車輾壓喪命

內輪差+視線死角　台南單車婦遭水泥車輾壓喪命

國慶光雕秀 總統府化身「燈塔」護國人！

國慶光雕秀 總統府化身「燈塔」護國人！

砍120刀殺人判12年　兇手撤回上訴

砍120刀殺人判12年　兇手撤回上訴

行刑手曝光！少東瀕腦死...傷心妻擬大愛器捐

行刑手曝光！少東瀕腦死...傷心妻擬大愛器捐

關鍵字：

台南仁德開槍火拼殺人判刑

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

鄭人碩前妻爆氣飆罵小薰！　離婚1個月無縫接軌

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

峮峮KTV續攤「雙眼哭腫」！貼圖藏小鬼愛的暗號

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

KID突爆哭…捏鼻緊抱吳宗憲！

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

紅隊突備大禮…吳宗憲一打開「是黃隊制服」

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

心疼女友被攻擊…瘦子「3年前1首歌」霸氣護愛！

KID爆「坤達把黃鴻升刺在背上」

楊丞琳第一次大哭：小鬼真的走了！忍淚21天終潰堤

峮峮堅強忍淚「步出會場吐4字」　炎亞綸不捨小鬼再嘆：可惜沒常聚

看上美艷外甥女　陸富商遭分屍108塊

更多

最夯影音

更多
KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T
《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面