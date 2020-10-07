台南黑幫喬賭火力全開！長短槍互轟穿心破肺　血噴滿地釀1死3傷

▲台南市仁德區槍擊案，王姓男子被槍擊中胸部，送醫急救無效，警方封鎖現場勘查，檢方起訴7人法院審結判刑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市仁德區中正路3段民宅，2019年8月11日下午發生槍擊命案，兩派人馬因賭博糾紛，持槍談判雙方相互開槍火拼，造成其中王姓男子胸部中槍送醫不治，另有黃、張、陳3人受傷，台南地檢署以殺人、殺人未遂、槍砲、傷害等罪嫌起訴，台南地院審理終結，將7人判處5月至14年6月徒刑不等，可上訴。

判決書指出，陳晨木共同犯殺人罪，處有期徒刑14年6月；黃建仁共同犯殺人罪，處有期徒刑13年6月；陳國泰共同犯殺人罪，處有期徒刑13年6月；張永森共同犯殺人罪，處有期徒刑12年6月；謝台生共同犯殺人未遂罪，累犯，處有期徒刑5年6月；又共同犯殺人未遂罪，累犯，處有期徒刑6年6月。應執行有期徒刑7年6月，被訴共同傷害部分公訴不受理（撤告）；李福祥共同犯殺人未遂罪，處有期徒刑5年4月；又共同犯殺人未遂罪，處有期徒刑5年4月。應執行有期徒刑6年4月。被訴共同傷害部分公訴不受理（撤告）；郭金華犯隱匿刑事證據罪，處有期徒刑7月；又犯使人犯隱避罪，處有期徒刑5月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。扣案之物均沒收。

台南地檢署檢察官陳冠霖、紀芊宇，偵辦2019年8月11日仁德區槍擊殺人案，查出被告黃、張、陳、陳姓男子（4人簡稱黃派）與李姓男子、王姓男子（已死亡，另為不起訴處分）、謝姓男子（3人簡稱李派），雙方因賭博糾紛，相約於2019年8月11日下午2時28分許，在黃派之黃姓男子位於台南市仁德區中正路3段住處談判，雙方人馬於談判前均備妥具殺傷力之槍枝及子彈，黃派人馬準備2支未扣案之手槍及1支口徑5.56mm，美國PALMETTO廠，具殺傷力之制式步槍，並分別藏放在屋後防火巷及屋前自小貨車上，李派人馬則準備口徑9mm，義大利TANFOGLIO廠，具殺傷力之制式半自動手槍1支，及仿半自動手槍製造，具殺傷力之改造手槍1支。

李派人馬搭乘不知情之邱姓男子所駕駛之車輛抵達後，即由王、謝持槍與李等3人進入黃嫌住處，黃派人馬見狀，即由張嫌至後門防火巷，欲取出放置在該處之手槍，李派王嫌隨即持槍追向後門防火巷，並近距離朝張嫌射擊，幸因張嫌持抱枕阻擋並與王嫌拉扯，故子彈僅擊中張嫌右腿，使張嫌受傷而未致死（傷害部分未提告訴），謝嫌則於進入屋內後，持槍托毆打黃嫌，致黃嫌受傷（傷害部分未提告訴），而陳嫌見狀，隨即自前開停放於黃嫌住處門口之自用小貨車副駕駛座，取出預藏之制式步槍，並對屋內擊發1槍，李、謝、王嫌3人見狀則均跑出黃嫌住處，王嫌跑出黃嫌住處後，往南向邱男所駕接應的自用小客車方向逃跑。

李與謝嫌跑出黃嫌住處後，則在自小貨車停放處前，先由謝嫌與手持步槍之陳嫌發生扭打，致陳嫌頭部受傷流血，再由李嫌出手與陳嫌拉扯，欲奪取陳嫌手中之步槍未果後，陳嫌即持槍於近距離內朝謝、李方向射擊子彈，謝嫌亦持槍於近距離內朝陳嫌方向擊發子彈以還擊，陳、謝2人所互射子彈均未擊中對方，謝、李、陳3人均倖免於難。

謝嫌而後亦往南方向逃跑，欲與王嫌一同搭乘邱男駕駛之車輛逃離現場之際，陳嫌又持步槍朝謝、王所在方向射擊，子彈因而擊中王嫌並貫穿進入其體腔，貫穿左胸壁外側，造成王嫌心臟及左肺破裂，大量血胸及皮下氣腫，經送醫急救後，仍於11日下午3時3分許不治死亡。謝嫌見王嫌中途中槍倒地，則將王嫌持有之手槍取走，搭乘邱姓男子車輛離去。

事後郭姓男子基於隱匿張、黃、陳、陳涉犯殺人刑事案件證據之犯意，於11日下午2時5分許，清理現場血跡，並收拾現場遺留之槍彈，將後門防火巷置放之未扣案手槍1支取走，放置在其所使用之車輛上，並駕車搭載張嫌返回張嫌住處，將該支手槍交予張嫌。

檢察官認為黃派被告黃、張、陳等4人所為，涉犯槍砲、殺人、殺人未遂罪嫌；郭嫌所為涉犯湮滅證據罪嫌。李派被告李、謝2人所為，涉犯槍砲、殺人未遂、傷害罪嫌。將7人依法起訴，台南地院依法判刑，可上訴。

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