國慶賞焰火 台南市環保局27點熱情「奉茶」

▲國慶焰火在台南，環保局於主、副舞臺周遭之戀愛廣場、觀夕平臺、林默娘公園、億載金城等地點共設置27個免費奉茶站，提供便利又省錢的飲水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國慶焰火在台南，環保局考慮到大眾出門在外飲水的需求於主、副舞臺周遭之戀愛廣場、觀夕平臺、林默娘公園、億載金城等地點共設置27個免費奉茶站，提供便利又省錢的飲水，未自備裝水容器，環保局的攤位也有租借環保杯的服務，期待大家一起來愛地球。

市長黃偉哲表示，台南市歡迎全國民眾來臺南旅遊、欣賞璀燦的國慶焰火，「奉茶」是台灣本土好客文化，也符合全民綠生活環保減廢之理念，環保局規劃了既省錢又環保的奉茶站，歡迎遊客多多利用。

國慶焰火活動的奉茶站，分別設觀夕平臺、戀愛廣場、林默娘公園、億載金城等每個區設有奉茶站，提供的都是知名大廠牌的礦泉水，民眾大可安心，為讓需要的民眾快速找到奉茶站，每個奉茶站都會高懸大汽球，循著汽球前去，根本不擔心找不到奉茶站。顧及大眾取水的便利性，各區內奉茶站之最長距離不超過80公尺。

沒有自備裝水容器也沒關係喔，環保局為鼓勵民眾支持環保，於觀夕平臺攤商區設有攤位(攤位號碼120號)，在該攤位準備了600個環保杯，歡迎有需要的民眾來租借，只須押金200元，就可租借環保杯並獲贈環保小提袋，還杯時退200元押金外再送卡卡環保吸管，而且憑還杯蓋章截角，還可到藏金閣再兌換市價超過百元的友善環保生活用品組。

環保局長謝世傑表示，台灣每年約生產製造出10億瓶瓶裝水，每年只要減少使用1％瓶裝水，就能減量近895公噸的二氧化碳。期待大家一起多多利用奉茶站、租借環保杯，以行動愛護地球。

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