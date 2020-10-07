農委會用預算買《科學人》廣告惹議　監院：持續關切適法性





▲監察院。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

《科學人》雜誌日前在臉書刊登農委會廣告，聲稱「加了萊克多巴胺，可以增加收益又環保」，文案內容引發爭議而緊急下架，然而卻被國民黨質疑使用「農產品受進口損害救助基金」，有違規疑慮。對此，監察院表示，農委會未以「專項」編列媒體宣導採購預算，已請農委會確實改正，並持續關切農委會適法性。

監察院7日表示，5月6日通過監委王幼玲對行政院農委會辦理媒體採購案調查報告，調查農委會106年至108年間媒體採購案，已就「農委會自96年起自行辦理媒體採購作業均未專項編列預算，立法院於103年中央政府總預算案審查總報告決議『允宜編列專項預算方式辦理政令宣導採購』」要求農委會檢討改進。

監察院指出，但農委會截至109年度宣導預算，仍由各業務單位於計畫項下分列，未以「專項」方式編列，不利國會及社會大眾監督等缺失，請農委會依監察院調查報告所提意見，確實改正。

監察院提到，有關科學人雜誌9月19日於臉書粉絲團刊登政府同意開放含有瘦肉精（萊克多巴胺）的美國豬肉進口廣告引發爭議，該廣告預算來源為「農產品受進口損害救助基金」，其適法性監察院會持續關切。

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