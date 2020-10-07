不只百億！陳吉仲首揭護豬農基金近130億　第1年預算出爐了

▲針對百億基金8大方向，陳吉仲首透露各項金額。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

美豬明年一月開放來台，農委會祭出「百億基金」要護豬農，規劃8大方向，預計分4年進行，主委陳吉仲今（7日）透露各項預算金額，計算共達129.6億元，10月會送行政院報中長程計畫，第一年將用掉31.91億。

陳吉仲今到立法院經濟委員會今進行「開放含萊克多巴胺美國豬肉進口對我國養豬產業影響」和「養豬產業提升政策措施及如何達到HACCP規範標準」報告，並備質詢。面對多位立委不斷質詢，陳吉仲首次提到擬定的8大工作項目金額，包括「保障豬農收益穩定產銷」28億、「豬隻死亡強制保險增加保費補助」8億、「策略性擴大出口拓銷台灣豬」6.6億、「推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級」46億、「輔導養豬場現代化轉型升級」31億、「提升進口肉品萊劑查檢量能與產地標示查核」2億、「獎勵餐廳標示使用國產畜產品」4億，及「多元整合行銷養豬產業」4億，以上共129.6億。

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農委會說明，以上8項第1年預計用掉31.9億，保證豬農7億、豬隻死亡保險2億、拓銷台灣豬1.65億、冷鏈升級10.6億、現代化轉型8.6億、標示查核0.5億、獎勵餐廳標示和行銷各1億。

面對媒體詢問項目還要送立法院審查？陳吉仲表示不用再送立法院，只要預算科目本來有，就會按照相關規定辦理，並強調此計畫10月會送行政院報中長程計畫。不過，國民黨立委曾銘宗質詢問到百億基金，陳吉仲才說11月會送立院審查。