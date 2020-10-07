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「反覆自打臉又一直要當官」　林為洲再嗆陳吉仲：他就是無恥

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記者羅婉庭／台北報導

立法院經濟委員會7日上午邀請農委會主委陳吉仲備詢，國民黨黨團總召林為洲直指陳對開放美豬的態度反覆，批評其無恥，陳吉仲則表示，他對人身攻擊無法接受。林為洲下午於中常會前受訪表示，陳吉仲反覆自打臉，話不說清楚，政策大轉變卻堅持不道歉，又一直想當官，他給陳吉仲的評論，就是無恥。

▲國民黨黨團總召林為洲。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨黨團總召林為洲。（圖／記者林敬旻攝）

面對媒體追問是否人身攻擊？林為洲回應，陳吉仲說謊，然後反覆不認錯，那最後他的結論就是這叫「無恥」，若犯錯的人認錯跟大家道歉，有理由就講清楚，他們可以接受，但對方沒有講，只講了萊克多巴一胺豬進來沒影響，那以前是在講什麼？又不承認錯誤、又自打臉、又講不清楚一定要開放進口的理由，又要當政務官，這樣的人他給的評論就是「無恥」。

林為洲下午出席第二會期黨團幹部授證後表示，陳吉仲以前是反美豬大將，現在極力在推美豬，直批誇張，他也強調自己對美豬的態度從未改變，從國民黨執政時其到現在，都是支持牛豬分離；反觀，當年陳吉仲還是教授時，說連美牛都不應該進口，如果美豬進口國家一定垮，要有人下台，但今早陳吉仲的備詢報告內容，竟然說萊克多巴胺美豬進口，國內產業不會受到太大影響。

林為洲指出，這竟是同一個人的嘴巴講出來的，還不會道歉，「連副總統賴清德都道歉了！」，就向人民一句道歉說「對不起，以前的反對沒有考慮周全」，但對方堅持不道歉，卻轉稱美豬沒影響，所以他沒有辦法接受，誰的行為更離譜，留給社會公評。

林為洲還說，他今天是要給陳吉仲機會道歉，但對方堅持不講。陳吉仲沒有講出，台灣現在因為什麼情勢改變，是否一定要進口美豬，也沒有講清楚跟2013年反美豬時，這7年有什麼改變，「美豬現在不毒了嗎？還是可以換到什麼？」

林為洲也質疑，我國已經跟美國多買了武器，美豬也要進來了，「自由貿易協定（FTA）有談成嗎？ 日前兩個美國部長級官員訪台，有具體對台灣有利的成果嗎？」他目前都沒看到。所以陳吉仲這樣的行為，從過去當教授到現在當政務官這樣反覆的自打臉，他無法接受。

▲▼立法院經濟委員會 農委會主委陳吉仲VS立委林為洲口角衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院經濟委員會 農委會主委陳吉仲VS立委林為洲口角衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

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