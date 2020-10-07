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徐巧芯：林飛帆曾批馬政府美牛政策狗屁　盼他秉持初衷譴責民進黨

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▲徐巧芯喊話林飛帆，希望對方記得2012年自己參與社運的初衷。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲徐巧芯喊話林飛帆，希望對方記得2012年自己參與社運的初衷。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者蘇晏男／台北報導

台北市議會國民黨團7日召開「反對民進黨讓嬰幼兒吃萊克多巴胺，台北市議會國民黨團幫家長把關」記者會，砲轟民進黨不顧民意開放瘦肉精美豬，而議員徐巧芯更喊話民進黨副秘書長林飛帆，盼他秉持2012年參與社運的初衷，站出來譴責民進黨立委。

「協尋林飛帆、協尋2012年的民進黨。」徐巧芯指出，針對瘦肉精美豬進口，幾乎各家民調顯示有超過7成的人反對，但民進黨立委「只顧黨意、不顧民意」，不是民意代表而是投票部隊。她喊話，希望林飛帆記得2012年自己參與社運的初衷，可以站出來譴責民進黨的立委。

徐巧芯指出，林飛帆在2012年擔任台大研究生協會代表時，曾說以世界貿易組織（WTO）的規定，只要開放含瘦肉精的美牛進口，以後各國的瘦肉精肉品皆能任意通關，包括來自中國的豬、雞、鴨等，並痛批「政府的牛豬分離說法根本是狗屁！」

徐巧芯認為，以上林非帆的言論非常清楚，他不只反對美牛，也反對豬，更反對自由貿易協定的平等與互惠。當時林飛帆批評馬政府拍美國馬屁，「那麼我必須請問民進黨副秘書長林飛帆，現在你們的立委，是不是正在拍美國的馬屁？」

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