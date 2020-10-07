台灣豬標章標示不實「吹哨者條款」出爐！民眾最高可拿80萬獎金

▲陳吉仲表示，店家若台灣豬標示不實，民眾可檢舉拿到20％獎金。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲今（7日）赴立法院經濟委員會進行「開放含萊克多巴胺美國豬肉進口對我國養豬產業影響」等報告，並備質詢。國民黨立委曾銘宗質疑，台灣豬標章沒「防偽機制」該怎麼查？陳吉仲沒正面回答，反而透露消費者屆時可透過台灣豬標示地圖得知，若沒在地圖可檢舉，「檢舉獎金是處罰獎金的20％」

美豬明年一月開放來台，引發國人憂心，陳吉仲曾說過會推出「吹哨者條款」，讓民眾檢舉不實標示。台灣豬標章徵選結果昨天出爐，獲獎標示以深綠色背景、金色的邊框，加上金色小豬以及深綠色台灣組合而成的圓形標誌。曾銘宗提到標章部分，現在各縣市也有自己標章，要怎麼管理？陳吉仲說，很多地方政府有優先推動，會請地方一起配合用台灣豬標章。農委會補充說明，已經在跟各縣市溝通，預計下個月底前完成。

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▲陳吉仲今到立院備詢並報告美豬議題。（圖／記者屠惠剛攝）



曾銘宗接著說，有將近12萬家登記餐廳，流向要怎麼追？陳吉仲說，預計下個月會有超過10萬家申請，也會開發電腦系統，讓業者下載APP送上需要資料。曾銘宗質疑陳吉仲講的太簡單，連口罩國家隊80幾家都一直再出狀況，12萬家是要怎麼查？且也沒防偽機制，怎防止自己印自己貼？陳吉仲回應，會有台灣豬標示地圖，民眾可檢舉就是「比照提供檢舉獎金，視處罰獎金的20％」。

媒體進一步詢問檢舉獎金，農委會表示，沒有做到標示罰3萬以上至300萬以下，標示不實罰4萬以上到400萬。若看到店家自己用紙張手寫「本店用的是台灣豬」貼上，也算標示不實，民眾到時都可檢舉，將從罰鍰另外編列20％吹哨者獎金，也就是若業者被罰4萬，檢舉者可拿到8千元，若業者被罰400萬，民眾最高可拿到80萬元，已和衛福部討論，只要衛福部確認沒問題，最快明年一月上路。