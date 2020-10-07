立委質疑TBC海外上市NCC管不到　戴永輝表態將「回歸本土管理」

▲立委邱顯智質疑NCC對於TBC在新加坡境外上市有線電視APTT基金一直欠缺有效監理，也無法落實黨政軍投資限制，更無法掌握境外上層股權變更。（圖／翻攝國會頻道-立法院議事轉播）
記者陳世昌／台北報導
大豐媒體集團大股東戴永輝申請收購TBC5家有線電視經營權，此案已在NCC進入最後審議階段，立法院7日仍有部份立委質疑，TBC透過證券化在新加坡上市，造成NCC無法有效監理。NCC主委陳耀祥表示，將會設法希望TBC能回台上市，落實監理。戴永輝也表態對於TBC旗下系統人事會依法令及NCC指導「回歸本土管理」。
戴永輝是在今年初與亞太電信董事長呂芳銘取得合作協議，將收購呂芳銘擁有的Dynami 股權，間接取得荷蘭商「TBC」及「HARVEST」在台投資的南桃園、北視、信和、群健、吉元等5家有線電視系統約72.46萬戶經營權，如果再加上大豐集團現有訂戶數，合併達96萬戶，全國市佔19.49%，成為台灣市佔第3大有線電視集團，引起業界關注。
▲戴永輝(左)與呂芳銘今年2月10日簽署合作協議，將從TBC有線電視集團上層的投資平台開始合作管理。（圖／大大數位匯流提供）
代表戴永輝發言的律師謝穎青表示，南桃園等5家有線電視的上層投資結構早年因為外資財務操作變得非常複雜，且民國102年麥格理集團沒有事先報請經濟部投資審議委員會和NCC核准，就將它控制的這5家有線電視資產轉成亞洲付費電視信託基金（Asian Pay Television Trust，「APTT」)證券化在新加坡上市，麥格理除了利用證券化把台灣的有線電視拿到國外上市，將投資收回，另外再成立一家國外管理公司AMPL，接收對台灣的TBC有線電視系統全部控制權，情況因此更加複雜，也形成NCC眼中怪異的外國人投資有線電視象，更使得後繼新買家必須面對主管機關要求提出各式各樣的說明文件和可能涉及交易案牽涉的系統經營者未來的經營承諾。
謝穎青強調，如今，購買方大大數位匯流是本國公司、買賣雙方代表人均在我國境內長居設有住所及經營事業，NCC在法定管轄範圍內將不會再發生對於境外私募基金鞭長莫及的遺憾。
立委邱顯智、王定宇、謝衣鳳7日都表達對此案關切。邱顯智質疑NCC對於TBC在新加坡境外上市有線電視APTT基金一直欠缺有效監理，也無法落實黨政軍投資限制，更無法掌握境外上層股權變更。
▲NCC主委陳耀祥7日表示，內部已討論過，未來會透過可行的方法，例如附款或修法的方式，希望在海外上市的有線電視能回國上市。（圖／記者陳世昌攝）
陳耀祥表示，NCC內部已討論過，未來會透過可行的方法，例如附款或修法的方式，希望在海外上市的有線電視能回國上市。
邱顯智還指出，大豐的大股東包括大無畏全球投(代表人大無畏投資)的39.17%、大無畏投資(代表人王雪梅)3.17%、戴永輝(配偶王雪梅)6.16%、王雪王雪梅(配偶戴永輝)2.13%，合計已經超過50%，也就是說，戴永輝及其相關關係人，持有大豐電過半的股權，實質控制大豐電。
換言之，大豐電透過關係企業大無畏全球投，再透過其100%持股之「大大數位匯流公司」(代表人戴永輝)取得Dynami Vision 65%股權，取得TBC之經營管理權，邱顯智表示，大豐電是否應依前述有線廣播電視法第23條第2項第3款規定同時向NCC申請核准？
邱希望NCC能夠嚴格審查大豐電與TBC的實質關係，要求大豐電提出申請書與營運計畫變更，完備TBC交易案的審查程序。
大豐發言人劉家君回應，本次交易案是股東的個人投資規劃，大豐本身或是關係企業都沒有參與。目前大大數位匯流的資本額已經提高至15億，並且由母公司大無畏全球控股取得關於本次交易充分融資額度，母公司的股東名冊也早已送請主管機關一併審酌。