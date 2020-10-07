花東4有線電視下架JET TV、LS TIME電影等4頻道　8萬收視戶受影響



花蓮、台東4家有線電視系統，洄瀾、東亞、東台有線電視、東台有線播送，獲准4個頻道上下架，約8萬收視戶受影響（圖／翻攝NCC資料）



記者陳世昌／台北報導



NCC7日決議許可花東地區的洄瀾、東亞、東台有線電視、東台有線播送等4家系統申請《JET TV》、《LS TIME電影台》等4頻道下架案，及《民視第一台》、《民視台灣台》等4頻道上架案，約8萬收視戶受影響。



這4家有線系統屬於年代集團練台生成員，而《JET TV》、《LS TIME電影台》等4頻道的代理商浩嗚公司，屬於泛富邦有線集團成員。



NCC發言人翁柏宗表示，NCC曾邀集系統與頻道商雙方召開協調會議，邀請雙方到會陳述意見，惟雙方對頻道授權費用仍有異議無法達成共識。NCC平台處專門委員黃睿迪補充，雙方最後合意結束合作讓頻道下架。



異動的情況包括 ，第45頻道JET TV、第64頻道LS TIME電影台、第76頻道國興衛視及第77頻道Z頻道下架，與第119頻道大立電視台、第151頻道民視第一台、第152頻道民視台灣台及第168頻道狼谷育樂台變更為基本頻道以作為替代頻道。

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