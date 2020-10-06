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瑪奇回奶了！手遊廣告特寫動漫女角胸部晃動　3電視台挨罰

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▲瑪奇生活手遊廣告-娜歐篇10。（圖／翻攝辰星媒體Youtube）

▲當時在檔期中，播送手遊廣告的3家電視台全遭開罰，TVBS提行政訴訟兩審皆敗。（圖／翻攝辰星媒體Youtube）

記者羅志華／台北報導

「瑪奇夢想生活手遊」於2019年2月間，委請TVBS電視台播出廣告「娜歐篇10」，不料其中動漫角色胸部晃動、配合台詞「瑪奇回奶了」、「大奶姊姊回奶了」，遭國家通訊委員會（NCC）認定，有礙兒少身心健康，開罰20萬元，TVBS經營者聯利媒體不服提告，台北高等行政法院日前判決敗訴。

聯利媒體主張，廣告內容以分級標準來看，並不能清楚界定落在哪一級，且以動漫角色胸部晃動，又無裸露隱私、特定身體部位，僅配合詼諧、台灣國語台詞「瑪奇回奶了」，告訴玩家「瑪奇回來了」，客觀上不能認定足以刺激或滿足性慾，且比起各式內衣、沐浴乳廣告的尺度，瑪奇的廣告並沒有比較超過。

法院一審認為，NCC經多次開會，認定廣告內特寫動漫角色胸部晃動，再配合「瑪奇回奶了」、「大奶姊姊回奶了」等性暗示字眼及配音，令人尷尬的性意涵對兒少身心有害，依衛星廣播電視法開罰20萬元，並沒有違反法律，二審維持聯利媒體敗訴判決。

除了TVBS外，當時在檔期中，播送「瑪奇夢想生活手遊－娜歐篇10」廣告的東森、三立電視台也遭開罰20萬元，事後提出行政訴訟也都敗訴。

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