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兒童新樂園慶雙十！一日歡樂票無限玩　國慶壽星「免費入場」

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▲台北市兒童新樂園。（圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供）

▲台北市兒童新樂園。（圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供）

記者蔡文鈴／台北報導

雙十國慶3天連假即將到來，北市兒童新樂園推出「10月壽星優惠」，還有300元的限定一日歡樂票，讓大人小朋友都能玩得暢快，國慶壽星憑身分證即可免費兌換一日歡樂票1張；另外貓空纜車還有假日市集，歡迎大家一起來逛逛。

民眾於10月9日至11日期間到兒童新樂園，只要花300元就能購買「限定一日歡樂票」，整個園區隨你玩透透；10月壽星出示身份證件購買兒童新樂園一日歡樂票，只要250元，且國慶日當天生日壽星，活動期間憑身份證件即可免費兌換一日歡樂票1張。

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●台北市兒童新樂園
【一日歡樂票擴大再升級】
兒童新樂園一日歡樂票，加量不加價，自今（109）年10月9日起試辦至明（110）年1月3日，將原本21項遊樂設施不限次數搭乘，再升級加碼納入「勇闖侏儸紀」、「戰火金剛」及「歡樂碰碰船」，共計24項熱門遊樂設施，一票瘋狂玩到底。

【限定一日歡樂票300元】
10月9日至11日活動期間，特別推出限定一日歡樂票，不管成人或孩童，均一價300元。想挑戰自我極限的高空滑翔，也想當最佳賽車手的F1狂飆飛車等，園區24項遊樂設施不限次數（總價高達1,020元以上），玩越多賺越多，讓您暢玩大呼過癮。提醒遊客，遊樂設施皆有身高或需成人親友陪同搭乘的相關限制，請多多留意配合。

【壽星優惠】
10月壽星才有的獨家福利，在10月9日至11日期間，只要出示身份相關證件，購買一日歡樂票立即享250元優惠；且國慶日當天生日壽星，連假期間只要憑身份證件，園區免費奉送一日歡樂票1張。機會難得，壽星不妨相揪來兒童新樂園歡慶雙十！

●貓空纜車
【貓纜假日市集】
10月9日至11日間上午10時半至下午5時半，貓纜動物園站旁市集熱鬧開張。市集規劃文青手作、輕食飲品、生活小物等攤位，各式各樣匠心獨運的文創商品，皆是職人的拿手絕活，遊客輕鬆閒逛，令人目不暇給。

歡迎各地遊客前來體驗貓空纜車，前往指南宮誠心參拜的同時，不妨安排各個登山步道，依據需求及時程隨意走走，且貓空站周邊不少品茶或風味餐的茶莊餐廳，亦可享用特色茶餐或品茗，沉浸在難得的自然風光。

▼兒童新樂園雙十優惠。（圖／臺北大眾捷運股份有限公司）

▲▼兒童新樂園雙十優惠。（圖／臺北大眾捷運股份有限公司）

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