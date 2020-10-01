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關閉3年後復館！關島辦事處10日揭牌同賀國慶

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▲關島。（資料照／關島觀光局提供）

▲關島。（資料照／關島觀光局提供）

文／中央社

中華民國復設駐關島辦事處即將揭牌，處長陳盈連今天指出，目前正緊鑼密鼓修繕館舍，拜會關島各界，宣傳台灣復館的消息，10日揭牌儀式將遵守防疫原則，並透過直播讓更多人參與。

關島辦事處將於10日揭牌，同時慶祝國慶日。陳盈連9月23日抵任後，日前已經透過視訊拜會關島總督葛瑞羅（Lourdes Leon Guerrero）及副總督德諾里歐（Joshua Tenorio）。葛瑞羅等對台灣復館表示熱烈歡迎。

陳盈連今天以視訊受訪指出，辦事處關閉3年後復館，很多聯絡管道都需要重建，廣為宣傳台灣復館的消息。他抵任後積極與關島政府、外國領館等各界聯絡，他們對台灣復館都熱烈歡迎。而在疫情期間，很多拜會都先以視訊進行。

復設的關島辦事處位於關島市中心的國際貿易中心（ITC）內，ITC是關島重要的地標建物，辦事處將與日本、菲律賓、帛琉等的領事館為鄰。

辦事處的揭牌儀式預計當地時間10日上午11時（台北時間9時）舉行。陳盈連指出，館舍仍在施工中，因關島政府基於防疫需求，限制集會時不應超過10人，因此受邀出席人數有限，但同時會在社群媒體直播，讓更多人參與。

外交部在2017年8月衡量預算調配及人力配置情形後，決定暫停關島辦事處的運作，辦事處業務由駐帛琉大使館兼轄，今年7月則決定復設關島辦事處。

關島是美國在西太平洋的重要軍事基地，台灣復設關島辦事處的消息公布後，外界揣測與台美軍事合作有關，台灣也可能在關島派駐武官。

陳盈連說，目前派駐人員包括他共3人，都是外交部同仁，沒有規劃武官。

陳盈連表示，關島在美國的印太戰略中具有重要戰略地位，復設辦事處是配合國際趨勢，也是戰略性作法；關島也不僅是軍事樞紐，復設辦事處也可加強台灣與西太平洋地區的經貿往來，深耕與周邊國家關係，促進彼此了解，掌握區域脈動。

根據外交部資料，台灣與關島經貿關係緊密，麗寶建設、兆豐保險、第一商業銀行、亞洲水泥、中華航空公司等均在關島投資。近年台灣積極推動關島醫療旅遊，台安醫院及中國醫藥大學附設醫院與關島當地醫療院所有密切合作。

陳盈連指出，在關島的僑胞有約3000名，台灣每年到關島觀光的旅客約3萬人，辦事處會努力服務僑胞和國人，達成國人對辦事處的期望。

關島辦事處是台灣在美國的第13個館處，全名是「駐關島台北經濟文化辦事處」（Taipei Economic and Cultural Office in Guam），在社群媒體臉書（Facebook）、推特（Twitter）及Instagram的帳號都已開張。

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