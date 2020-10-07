國慶3天連假湧車潮　台中市交通大隊規劃疏導重點

▲台中市交大因應國慶連假，規劃交通疏導重點。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市警局交通大隊因應國慶連續假期，預計9日至11日（3天）將湧入大量返鄉及觀光旅遊車潮，為維持重要道路交通安全及順暢，規劃高速公路交通疏導措施及交通疏導重點，而連假最後一日將出現北上返回工作地車潮，將有現場員警依據車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮引導，以維持交通順暢。

台中市警局交通大隊表示，依據歷次連續假期特性，假期前一日（8日）北部返鄉旅客將陸續出發南下，國道及重要道路車流勢必湧現，連假期間（9日至11日）各觀光景點及百貨商圈，將湧入大量旅遊及逛街購物人潮，而假期最後一日（11日）將出現北上返回工作地車潮，本局規劃自8日至11日止，展開為期4天國慶連續假期交通疏導、管制等具體作為，相關內容如下：

★高速公路交通疏導措施：

(一)深夜暫停收費：9日至11日，每日凌晨0至5時國道全線雙向暫停收費，請駕駛人多利用上述時段行駛國道，除享有免費優惠外，更可避開壅塞一路順暢。

(二)開放路肩：現有開放路肩照常實施，另國慶連假期間，將協調增加開放路肩及延長時段，實際開放里程及使用限制仍以現場標誌為準，請駕駛人注意現場之開放路肩號誌顯示。

(三)入口匝道儀控：9日至11日國道各交流道將視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

★國慶連假期間本市易壅塞路段：

(一)國道1號豐原交流道匝道出口銜接中山路及中正路周邊道路。

(二)國道1號大雅交流道匝道出口銜接中清路、環中路周邊道路。

(三)國道1號臺中交流道匝道出口銜接臺灣大道往市、郊區及環中路周邊道路。

(四)國道1號南屯交流道匝道出口銜接五權西路往市、郊區及環中路周邊道路。

(五)國道1號王田交流道匝道出口銜接中山路及沙田路周邊道路。

(六)國道4號后豐匝道出口銜接豐原區三豐路及周邊沿線路段。

(七)國道3號大甲交流道匝道出口銜接中132線外埔區、大甲區甲后路周邊道路。

(八)國道3號霧峰交流道匝道出口銜接中正路、中投交流道匝道出口銜接中投西路周邊道路。

(九)台鐵台中站及周邊道路。

(十)高鐵台中站及周邊道路。

(十一)台74線快速道路沿線匝道出口銜接平面道路路口與周邊道路。

★10大熱門風景區、觀光景點：

(一)新市政特區百貨商圈、秋紅谷、台中歌劇院。

(二)草悟道、市民廣場。

(三)逢甲夜市。

(四)台中公園。

(五)東豐綠廊自行車道、后豐鐵馬道。

(六)綠川水岸廊道。

(七)麗寶樂園。

(八)霧峰林家花園。

(九)高美濕地。

(十)谷關溫泉風景區。

台中市警局長楊源明提醒民眾，連假期間外出旅遊，務必做好車況檢查，事先規劃妥善行車路線，並善用即時路況資訊，儘可能的避開壅塞路段，才能一路順暢縮短路程時間；另外，本局在連假期間投入大量警力、義交執行交通疏導工作，全力維持本市所有道路交通順暢，但尖峰時段重要道路的車潮，必須要一段時間消化，民眾連假期間外出旅遊，如遇本市易壅塞路段，敬請遵守交通管制措施耐心行駛，配合員警、義交指揮疏導循序前進，在本局所有同仁的努力下，一定可以降低壅塞的狀況，讓民眾度過一個愉快的國慶連假。

台中市交大隊長林沐弘呼籲，酒後駕車已成為全民公敵，為了自己及其他用路人的安全，千萬記住「酒後不可駕車」；另外，為了維護交通安全及道路順暢，本局已將紅線停車、併排停車、闖紅燈等重大違規列為執法重點，希望駕駛人確實遵守交通規則，共同維護行車安全及道路順暢。本局於國慶連假期間所有交通疏導管制作為，將主動連線警廣臺中臺，隨時做即時路況插播，說明本市最新交通狀況、疏導措施、替代道路等資訊，供駕駛人行車參考。

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