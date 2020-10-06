　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中秋沒塞...國慶連假恐反湧「報復性車潮」　國道好走時段揭曉

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼中秋連假第四日，松山高車流狀況。（圖／記者黃國霖攝）

▲今年中秋連假塞車狀況相較端午連假改善許多，高公局憂國慶連假可能再湧車潮。（圖／記者黃國霖攝）

記者賴文萱／台北報導

今年中秋連假已經結束，緊接而來又有國慶3天連假，高公局憂心，用路人可能會因中秋塞車不嚴重，反而到了國慶連假出現「報復式塞車」出遊潮。因此，國慶仍延續中秋疏運措施，如一定要開車上路，高公局也揭曉國道好走時段，請用路人多加利用。

高公局檢視歷年國慶連續假期交通狀況，透過大數據分析國道易壅塞時段路段，研擬相關疏導作為，同時考量假期間天候之應變、國道沿線遊樂區舉辦之優惠活動及國慶煙火施放地點交通需求，審慎規劃交通疏導措施及研擬應變計畫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中秋連假第四日，松山高車流狀況。（圖／記者黃國霖攝）

▲高公局表示，如連假期間一定要上路，建議行駛國道好走時段。（圖／記者黃國霖攝）

高公局預估較好走時段如下：
一、109年10月9日、10月10日，南向旅遊或返鄉之用路人，建議下午13時以後出發。
二、109年10月10日及10月11日，北向返回工作崗位之用路人，建議中午12時以前出發。

國慶連假首日（10月9日）每日0-12時實施國5石碇及坪林南向入口封閉措施，建議往宜蘭方向用路人避開封閉時段改為下午出發，或改搭乘公共運輸、改走替代道路，建議出門前利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，彈性調整行車時間與改道動線，確實避開尖峰日之塞車時段。

高公局副局長吳木富指出，有學者表示第2日國5夜間北向壅塞情形超出預期，建議實施預約制部分，經初步評估因雪隧容量有限，且需求量遠大於供給，實施時熱門時段將會秒殺，且預約制無法如大眾運輸有場站空間提供等待，因用路人若提早到達國道入口匝道，會在附近臨時停車或慢速行駛，或用路人因地方道路壅塞或事故因素而遲到，可能造成該時段進入高速公路車輛數過低，導致執行不易。

高公局表示，這次中秋連假國5交通狀況均已較去年中秋及今年端午連假明顯改善，接下來的國慶連假前1日及首日國5仍比照中秋連假實施各項疏導措施，請用路人多加配合分流以減少壅塞機率，高公局將再綜合檢討中秋及國慶連假交通狀況，研議後續連假疏導措施。

▲▼國慶連假疏運措施。（圖／高公局提供）

▲一張表看國慶連假疏運措施。（圖／高公局提供，點圖可放大

國慶連假國道疏運措施

一、收費措施：
(一)單一費率（即打75折，無每日20公里優惠里程）：連假期間採單一費率。
(二)路段差別費率：國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
(三)暫停收費：每日0至5時國道全線暫停收費。

二、入口高乘載管制：
(一)109年10月9日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。
(二)109年10月10日6至12時，實施國5南港系統、石碇、坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。
(三)109年10月10日及11日每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：
(一)109年10月9日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
(二)109年10月10日0至24時，封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向及國3西濱北向入口。
(三)109年10月11日0至24時，封閉國1埔鹽系統、虎尾北向及國3西濱北向入口。

四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：
(一)視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。
(二)另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。
(三)針對11個重點路段實施精進式匝道儀控（國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、三義至頭屋、彰化系統至后里、西螺至埔鹽系統；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱、國3往國5雙向及國5南向精進式匝道儀控）。

▲▼國慶連假疏運措施。（圖／高公局提供）

▲國慶連假每日增加開放路肩與時段彙整表。（圖／高公局提供）

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：
假期間視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

高公局表示，參考去年國慶連假及暑假國道交通狀況，研判國慶連假期間將有大量旅遊旅次，請民眾多搭乘公共運輸，如一定要開車上路，請多利用國道好走時段。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／白宮推「川普擊敗肺炎紀念幣」　超狂價格曝光
美腿小隻女「機車晃52秒」爆熱議！　超正本尊現身回應了
快訊／諾貝爾物理學獎揭曉！3學者共同奪獎
獨／行刑式開槍驚悚畫面！殯葬業少東「當眾遭爆頭」
違停害命9秒畫面曝！18歲女騎士擦撞貨車　遭聯結車輾爆頭
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

康軒吹哨者曝光！18年資歷任企劃部經理　公司重申：沒約談沒處分

國美館900字回應「館長夫人干政」　強調與事實不符、將循法律途徑

年底啟用！桃市府與中大首創合建國民運動中心　大學與社區雙贏　

中秋沒塞...國慶連假恐反湧「報復性車潮」　國道好走時段揭曉

昌鴻增強明轉中颱「比預期偏西」才北轉　最新國慶連假天氣出爐

台中購物節登錄金額今年飆破90億　盧秀燕：明年續辦

動脈取栓術20分鐘取出血塊！醫師：腦中風「談笑用兵」把握時間

21歲妹交男友「門禁變9點」　她偷關定位...爸飆罵：不開就斷絕關係

台日漢字差很大！　網一查「金玉滿堂」臉紅了：日本人嚇死

2年撿台灣超過2400公斤垃圾！全台最大「移工攝影展」駁二登場

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

花蓮知名冰店列「8項消費須知」3年趕9人！老闆：我想保護員工

宥勝5歲女兒首次騎沙灘車：簡單！　溫柔問媽媽「我可以再載妳一圈」

叫餐填錯地址！差11km要求幫送　台中女嗆外送員：做這行別543

古裝扮相在全台流動賣「孟婆湯」　老闆熬煮6hrs：盼讓人忘卻悲傷

鹿港輪椅伯「內側車道迴轉+逆向」　穿梭車陣惹網怒：移動式神主牌！

康軒吹哨者曝光！18年資歷任企劃部經理　公司重申：沒約談沒處分

國美館900字回應「館長夫人干政」　強調與事實不符、將循法律途徑

年底啟用！桃市府與中大首創合建國民運動中心　大學與社區雙贏　

中秋沒塞...國慶連假恐反湧「報復性車潮」　國道好走時段揭曉

昌鴻增強明轉中颱「比預期偏西」才北轉　最新國慶連假天氣出爐

台中購物節登錄金額今年飆破90億　盧秀燕：明年續辦

動脈取栓術20分鐘取出血塊！醫師：腦中風「談笑用兵」把握時間

21歲妹交男友「門禁變9點」　她偷關定位...爸飆罵：不開就斷絕關係

台日漢字差很大！　網一查「金玉滿堂」臉紅了：日本人嚇死

2年撿台灣超過2400公斤垃圾！全台最大「移工攝影展」駁二登場

日黑貓作業員不爽遭解雇　開車衝物流中心砍殺女同事！

《多情》反派男星被車撞「眼睛出血」　潘柏希媽入戲太深以為真

庫存調節！德微科技9月營收月減39%　創近2年新低

街口金融科技喊退街口投信董事會　金管會：看怎麼調整

5招「撩男小心機」讓曖昧對象更進一步！細長耳環竟有奇效

「916口罩進口新制」後　1.2萬片口罩遭否准報關

「大奶姊姊回奶了」手遊廣告特寫女角胸部晃動　3電視台挨罰

濃煙如死神！桃園八德區電子廠宿舍火警...1傷1嗆昏CPR命危

首度接下手機代言！女神曾之喬開心現身　分享Sony最新手機Xperia 5 II

與湯姆克魯斯離婚19年　妮可基嫚罕見談前夫：我們擁有9年快樂婚姻

女神級「熊貓外送員」爆出S曲線　真實身分曝光...男客心碎

生活熱門新聞

發票中獎！店員「狂催簽名」500元獎金飛了

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

重考台大電機　學霸想當公務員！他驚：合理嗎

好市多試穿FILA「大媽狂踩鞋」　酸民慘吃癟

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」她公審

停別人家騎樓「等我逛完夜市移車」　網教一招反制

男友超不持久！3星座交往後「熱情光速失溫」

雨彈灌一周！昌鴻迴轉漫步路徑成謎

彩妝師公開羞辱女顧客！當眾嗆：妳滾蛋

桃園超商Google評價五星！兩原因曝

神人台灣縱走攻略！20時45分「切西瓜」

「鞍形場」成關鍵！昌鴻估成中颱將迴轉　最高機率路線曝

台鐵新竹便當180元！5天賣678個

更多熱門

相關新聞

白目騎士闖國道「引發連環撞」！律師曝刑責

白目騎士闖國道「引發連環撞」！律師曝刑責

（中央社記者劉世怡台北6日電）趙姓男子昨天騎機車上國道蛇行釀10車追撞、2名員警受傷。律師指出，趙男犯行，應構成刑法的妨害公眾往來安全罪及過失傷害罪，最重可處5年以下有期徒刑，並負民事賠償責任。

騎士闖國道惹禍！聯結車一路推恐賠200萬

騎士闖國道惹禍！聯結車一路推恐賠200萬

白目騎士國道害9車追撞　涉公共危險罪責

白目騎士國道害9車追撞　涉公共危險罪責

小客車國道衝撞工程車　5工人靠「緩撞車」保命

小客車國道衝撞工程車　5工人靠「緩撞車」保命

國道蛇行非首次！運將曝「白目騎士」身影

國道蛇行非首次！運將曝「白目騎士」身影

關鍵字：

國道高公局國慶連假國慶連假交通

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

美腿小隻馬坐機車　無助搖晃懷疑人生

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

笑臉+愛心！小鬼親妹把「哥哥印記」刺在耳後

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

快訊／台南殯儀館傳槍響　1男遭行刑式轟頭

你以為的單身女孩跟你想得不一樣

參加婚禮包3千2！突然發現「1事」臉綠

蝦腳上「橘色顆粒團」可吃嗎？過來人狂勸阻止

更多

最夯影音

更多
Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD
機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面