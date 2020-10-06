中秋沒塞...國慶連假恐反湧「報復性車潮」　國道好走時段揭曉

▲今年中秋連假塞車狀況相較端午連假改善許多，高公局憂國慶連假可能再湧車潮。（圖／記者黃國霖攝）

記者賴文萱／台北報導

今年中秋連假已經結束，緊接而來又有國慶3天連假，高公局憂心，用路人可能會因中秋塞車不嚴重，反而到了國慶連假出現「報復式塞車」出遊潮。因此，國慶仍延續中秋疏運措施，如一定要開車上路，高公局也揭曉國道好走時段，請用路人多加利用。

高公局檢視歷年國慶連續假期交通狀況，透過大數據分析國道易壅塞時段路段，研擬相關疏導作為，同時考量假期間天候之應變、國道沿線遊樂區舉辦之優惠活動及國慶煙火施放地點交通需求，審慎規劃交通疏導措施及研擬應變計畫。

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▲高公局表示，如連假期間一定要上路，建議行駛國道好走時段。（圖／記者黃國霖攝）

高公局預估較好走時段如下：

一、109年10月9日、10月10日，南向旅遊或返鄉之用路人，建議下午13時以後出發。

二、109年10月10日及10月11日，北向返回工作崗位之用路人，建議中午12時以前出發。

國慶連假首日（10月9日）每日0-12時實施國5石碇及坪林南向入口封閉措施，建議往宜蘭方向用路人避開封閉時段改為下午出發，或改搭乘公共運輸、改走替代道路，建議出門前利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，彈性調整行車時間與改道動線，確實避開尖峰日之塞車時段。

高公局副局長吳木富指出，有學者表示第2日國5夜間北向壅塞情形超出預期，建議實施預約制部分，經初步評估因雪隧容量有限，且需求量遠大於供給，實施時熱門時段將會秒殺，且預約制無法如大眾運輸有場站空間提供等待，因用路人若提早到達國道入口匝道，會在附近臨時停車或慢速行駛，或用路人因地方道路壅塞或事故因素而遲到，可能造成該時段進入高速公路車輛數過低，導致執行不易。

高公局表示，這次中秋連假國5交通狀況均已較去年中秋及今年端午連假明顯改善，接下來的國慶連假前1日及首日國5仍比照中秋連假實施各項疏導措施，請用路人多加配合分流以減少壅塞機率，高公局將再綜合檢討中秋及國慶連假交通狀況，研議後續連假疏導措施。

▲一張表看國慶連假疏運措施。（圖／高公局提供，點圖可放大）

國慶連假國道疏運措施

一、收費措施：

(一)單一費率（即打75折，無每日20公里優惠里程）：連假期間採單一費率。

(二)路段差別費率：國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

(三)暫停收費：每日0至5時國道全線暫停收費。

二、入口高乘載管制：

(一)109年10月9日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。

(二)109年10月10日6至12時，實施國5南港系統、石碇、坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。

(三)109年10月10日及11日每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：

(一)109年10月9日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

(二)109年10月10日0至24時，封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向及國3西濱北向入口。

(三)109年10月11日0至24時，封閉國1埔鹽系統、虎尾北向及國3西濱北向入口。

四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：

(一)視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

(二)另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。

(三)針對11個重點路段實施精進式匝道儀控（國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、三義至頭屋、彰化系統至后里、西螺至埔鹽系統；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱、國3往國5雙向及國5南向精進式匝道儀控）。

▲國慶連假每日增加開放路肩與時段彙整表。（圖／高公局提供）

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：

假期間視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

高公局表示，參考去年國慶連假及暑假國道交通狀況，研判國慶連假期間將有大量旅遊旅次，請民眾多搭乘公共運輸，如一定要開車上路，請多利用國道好走時段。

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