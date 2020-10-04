好天氣掰「明高溫一口氣降9度」！一張圖看一週北台灣轉雨又轉涼

▲台北明日轉濕涼，留意熱帶擾動發展。（圖／翻攝報天氣-中央氣象局）



記者許展溢／台北報導

好天氣隨著中秋4天連假結束，氣象局指出，今（4日）晚後鋒面逐漸通過北台灣將轉濕涼，明天變天，高溫只剩下25度左右，一口氣下降8-9度外，水氣增加，北台灣也會下雨，接下來一週都會是此天氣型態，且要留意熱帶擾動發展。

氣象局提醒，明天起大家要注意天氣變化，適時增加薄外套，且因水氣增多，北台灣也會下起雨來，整天濕濕涼涼，花東則是偶有短暫雨，至於中南部地區則為多雲到晴、山區偶有雷陣雨的天氣型態，日夜溫差也比較大。

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▲周一起北部轉為濕涼的天氣。（圖／記者李毓康攝）

接下來週二至下週日，氣象局表示，都是東北風影響天氣型態，北台灣涼涼的，偶而下點小雨，比較會下的地區還是以基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區為主，中南部則為日夜溫差大、多雲到晴、山區偶有雷陣雨的天氣型態。

▲▼台北未來一周天氣，氣溫有明顯變化。（圖／翻攝中央氣象局）*點圖可放大

氣象局指出，不過週四之後，台灣地區的水氣可能會慢慢增多，北部及東半部的降雨範圍可能會變廣，時間可能會拉長，主要原因是因為在關島北方海面發展的熱帶擾動在週四左右會慢慢的移到琉球群島附近，因為它的關係，週五至下週日可能會為台灣帶來較多的水氣，因此水氣會增多。

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