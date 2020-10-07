玩弄68女友還不夠！陸富商看上美艷外甥女　遭她爸「分屍108塊」下場曝

記者蔡儀潔／綜合報導

42歲的華裔億萬富豪苑剛(Gang Yuan，音譯)於2015年在加拿大溫哥華被殺，屍體還遭切分108塊，而兇手竟是60歲的表姊夫趙利(Li Zhao)。最新判決在本週一出爐，卑詩省最高法院以誤殺罪和辱屍罪，判處趙利10年半徒刑。

綜合外電報導，此案發生在2015年5月，42歲的苑剛來自黑龍江省，是大陸知名上市公司旗下國有企業的董事，身價上億人民幣，致富後他移居加拿大，並和一名加拿大籍華裔女性結婚再離婚，獲得永久居留權。除了多棟豪宅，他還買下價值200萬美元(約新台幣6千萬元)的小島，不過最後遭謀殺焚屍。

▲ 加拿大富商苑剛遭到分屍殺害。（圖／翻攝自新晚報）

「他（苑剛）簡直就是個禽獸！」，趙利在庭審現場情緒激動，並講述了案發當天的故事。原來，花花公子苑剛，竟把主意打在趙利的女兒頭上，「他（苑剛）女朋友多得不得了，而且他脾氣出了名的差勁，經常虐待那些女人，打罵她們。」

趙利的女兒趙一銘(Florence Zhao)正值20多歲青春年華，外型亮麗美艷，甚至還上過實境秀節目《公主我最大》。苑剛看上趙一銘，更表態願意娶她為妻，還強調自己跟趙利的妻子名義上雖是表姊弟，但兩人沒有血緣關係，但趙利還是無法認同。

▲ 趙一銘(Florence Zhao) 。（圖／翻攝自Youtube）

兩人矛盾不斷加劇，事發當天，趙利進入苑剛的豪宅內，一番爭執後，趙利拿鐵鎚朝苑剛毆打，之後更向苑剛開了2槍，導致對方慘死。隨後趙利將死者大卸108塊，分別裝入多個袋內，最後被趙利的妻子與岳母發現，於是報警處理。

趙利被捕後承認犯行，他還自稱出現幻覺，「我聽到有人跟我說一隻熊，如何把熊切成一塊塊。」值得注意的是，在法庭上，苑剛生前的多位情人作證時透露了大量荒唐細節，包括他曾有68個女友，並且曾製作相關名冊，還與多個女友一起拍攝大量不雅影片。

由於事發苑剛死得突然，他去世前還沒來得及立下遺囑，遺留下估計至少數千萬加幣財產。苑剛本人一直保持著單身狀態，但實際上，這位富豪曾與大量女性有染，也擁有多名私生子，自然這些為他生下孩子的女性，展開了激烈的爭奪遺產案。

據悉，遺產案一共涉及5位母親及5個子女。不過苑剛胞弟苑強供稱，共有7個兒童曾做親子鑒定，以確定是否為苑剛所生。

根據外媒最新報導，卑詩省最高法院週一以誤殺罪和辱屍罪，判處趙利10年半徒刑。目前，趙利已經被關押在監獄內，而他在獄中表現良好，甚至被評為模範生，雖然他只會說一點英語，但仍在監獄裡找到工作，並把微薄的工資捐給慈善機構。