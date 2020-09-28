當孕母生雙胞胎兒賺4696萬！　「富豪妻一招制敵」她笑不出來了

▲輕熟女為富豪代孕生了倆兒子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

家大業大，膝下只有一個女兒，長沙富豪阿平（化名）迫切想要一個兒子，通過代孕，他如願得到了一對雙胞胎兒子，並且寫下保證書，給了代孕女子1100萬人民幣《約新台幣4696萬元》。保證書寫明，「如果我老婆提出異議，該筆錢即個人財產為自願。」沒想到，此事被妻子發現，隨後將代孕女子告上法院。

9月25日，長沙市中級人民法院微信公眾號通報了案情。阿平與阿珍是一對結婚30年的夫妻，兩人育有一個女兒。隨著年齡漸長，他還想再要一個兒子。

小芳多年前經朋友介紹認識阿平，知道對方有生子意願，倆人協商一致後，共同前往國外嘗試試管嬰兒。由阿平提供精子，篩選國外卵子庫中的優質卵子合成受精卵植入小芳腹中。經過多次的試驗，最終她生下了孩子，阿平是他們生物學父親。

從懷孕至產後，阿平在妻子不知情的情況下，多次向小芳轉帳或購置房產，總計高達 1100萬，甚至還向小芳寫了保證書。上面寫道，「我願意將以前所給予或借支給小芳的 1000 萬元，作為孩子的撫養費、教育費（0-18周歲），孩子由小芳撫養，永不反悔。如果我老婆提出異議，該筆錢即為夫妻共同財產的個人財產，系我個人自願。」

此事件被阿珍發現後，向法院起訴並請求，確認阿平支付給小芳 1100 萬元的處分行為無效；判令被告小芳返還財產1100萬元。

近日，長沙市中級人民法院作出最終判決，確認被告阿平支付給被告小芳1100萬元的處分行為無效；限被告小芳於本判決書生效之日起10日內返還原告1100萬元。

法院認為，阿平、小芳共同接受人類輔助生殖技術及阿平給付小芳巨額財產的行為，侵犯了阿珍的合法權益，違反法律強制性規定，違背人類輔助生殖技術倫理原則，違背社會公序良俗，阿平的給付行為無效，小芳因此獲得的財產應予返還。

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