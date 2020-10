華郵：川普「核心圈」確診數比整個台灣還多！　大讚台灣防疫成就

▲華郵將白宮疫情與台灣相比。(圖/翻攝華郵網頁)



記者張方瑀/編譯

美國總統川普確診後,身邊多名工作人員也接連爆出染疫。《華盛頓郵報》就在7日撰文指出,目前有十幾位白宮內部人員確診,甚至比台灣過去一星期的確診數量還多,並再次提及台灣優異的防疫成果。

《華盛頓郵報》7日以「就在數天內,川普身邊核心範圍的確診數比整個台灣還多」(In a few days, more people in Trump’s orbit tested positive for coronavirus than in all of Taiwan)為題,直指白宮內部十多人確診,但擁有2300多萬人口的台灣,在過去一星期只有8例確診,再度讚揚了台灣在處理新冠肺炎疫情上的優異表現。

"In a few days, more people in Trump’s orbit tested positive for coronavirus than in all of Taiwan." WHAT?! https://t.co/lsO4jheuSS — Ashley Parker (@AshleyRParker) October 7, 2020

文中提到,雖然過去7天中,有十多的國家的新增確診數都不到10例,甚至是掛零,但其中一些國家是因為快篩試劑不足或刻意隱瞞確診數量,但台灣早早啟動防疫機制,成功避免了疫情爆發的糟糕情況。

根據統計台灣至今僅有521例確診、7人死亡,且絕大多數的病例都非本土傳染。美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)8月訪台時更讚揚了台灣世界級的疫情反應,更向記者表示,台灣之所以能快速採取行動,都是依靠20年前SARS留下的傷害。

文中也批評,美國在川普染疫後的追蹤機制做得並不完全,尤其是近乎「超級傳播事件」的白宮玫瑰園大法官提名儀式,還有很多參加活動的人沒有收到追蹤通知。《華盛頓郵報》痛批,川普的行為繼續提高了身邊人染疫的風險。

