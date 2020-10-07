報復性國旅也沒用！觀光旅館「7月住房率」比去年少三成

▲國旅正夯，但觀光旅館住房率仍難恢復以往水準。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，觀光產業大受打擊，8月來台觀光的旅客僅47人次，雖然今年端午連假出現「報復性出遊」風潮。不過據統計顯示，今年6、7月旅館住房率仍低，最高僅約47％，與去年同期相比，仍是衰退二到三成之多。

受疫情影響，今年來台國際旅客近乎歸零，根據觀光局統計，今年8月來台旅客僅有18,536人次，與去年相比負成長98.20％，其中各市場衰退幅度分別為日本-99.33％、港澳-98.54％、韓國-99.36％、大陸-99.51％、美國-97.30％、新加坡-99.3％、馬來西亞-93.83％、歐洲-94.57％、紐澳-98.97％。

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而國外旅客來台目的，包括觀光47人次、業務1,608人次、探親1,062人次、其他13,059人次。

▲疫情衝擊下來台國際旅客幾乎歸零。（圖／記者李毓康攝）

不僅國外旅客不來，國內市場也有衰退，雖然6月開始出現報復性出遊風潮，但根據觀光局統計顯示，觀光旅館、國際觀光旅館、一般觀光旅館住房率都有下降趨勢。

據統計，觀光旅館、國際觀光旅館、一般觀光旅館今年6月的住房率分別為34.31％、35.86％、29.42％；7月為45.12％、46.94％、39.38％。去年6月則分別為64.7％、66.8％、57.86％；7月為67.59％、69.53％、61.42％。

另外，一般旅館與民宿在今年6月住房率為36.92％、20.56％；去年6月則是50.92％、24.37％。平均來看，住房率約下降二到三成。可見雖然國內旅遊景氣復甦，但對觀光業而言，疫情帶來的挑戰仍相當嚴峻。