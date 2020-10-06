17歲少女「世界第一長腿」破金氏記錄　1.35公尺玉腿佔身高60%

記者葉睿涵／綜合報導

17歲的卡林（Maci Currin）獲金氏世界紀錄認證，擁有最長的腿。這位來自美國德州的少女身高2.08公尺，單單玉腿就長約1.35公尺，佔了她總身高的60%。卡林的志願是想成為一名模特，但她更希望獲得「世界最長腿」的記錄後，能鼓勵那些身體有獨特特徵的人「不要隱藏它，反而要擁抱它」。

綜合《每日郵報》和金氏世界紀錄官網資料，17歲的卡林打破世界紀錄，獲金氏認可成為世界上腿最長的女性與世界上腿最長的青少年。一雙雪白玉腿助她打敗前一位紀錄保持人俄羅斯籃球明星麗絲娜（Ekaterina Lisina），並將她送入2021年金氏世界紀錄。

▲卡林的一雙腿就佔了總身高60%。（圖／翻攝自吉尼斯世界紀錄官網）

她的左腿長1.35公尺，右腿長1.34公尺，佔了她總身高的60%。來自德州奧斯丁市的卡林與家人都長得比較高，她的母親身高超過1.7公尺，她的父親有1.95公尺，而弟弟則是1.9公尺。

卡林出生時身高約為48公分，處於平均身高範圍內，但9歲時，她的身高已經達到1.7公尺。她表示，她並不是一夕之間就突然飆長成現在的身高，而是每年固定地增加幾公分，慢慢地就成了現在這樣的個子。這位高挑美女希望，自己以後能從事模特職業。

▲卡林希望獲得吉尼斯認證後，能激勵世界各地的人接受自己的身高。（圖／翻攝自吉尼斯世界紀錄官網）

對於長腿所帶來的困擾，她的母親首先表示，卡林2歲時就已經長得和幼兒園兒童一樣高了，但她那時還包著尿布，因此偶爾會受人指指點點。而卡林則指出，擁有一雙長腿肯定有負面影響，「我經常在進門時撞到頭，上車時也會撞到頭，最難的是找到合適的衣服，所以我的衣褲都要特別訂製」。

在得知獲得「世界最長腿」的殊榮時，她表示非常高興，也希望自己能激勵世界各地的人接受自己的身高。她想告訴那些擁有獨特身體特徵的人，「不要隱藏它，反而要擁抱它」。

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