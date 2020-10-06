NASA衛星照曝…加州野火太空看得到！　破紀錄燒毀近半個台灣

▲加州野火燒毀了400萬英畝（約162萬公頃）的土地。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國加州野火延燒已久，最新紀錄指出，共8200餘個火場至少燒毀了400萬英畝（約162萬公頃）的土地，大小直逼半個台灣。美國太空總署的衛星照片也顯示，野火濃煙已開始向西飄散，壟罩在太平洋上方，甚至還能看到零星的橘色火點。

根據CNBC報導，美國加州野火持續延燒，加州林業消防部門統計，8200餘個火場已經燒毀超過400萬英畝的土地，大小直逼半個台灣（約362萬公頃），是往年紀錄的兩倍之多。約有兩萬餘名消防人員投入救災，目前約造成超過8454棟房屋與其他建築物損毀、31人因野火喪命；加州北部還有3.6萬人須強制疏散。

▲美國加州野火衛星圖。（圖／翻攝自NASA）



美國太空總署（NASA）曝光的衛星照片也可以清楚看到，加州上方的整片濃煙向西飄散到太平洋上方，而在加州北部地區還能看到零星橘色熱點，那就是大型火災燃燒的地方。

熱浪、雷擊加上偏乾的氣候，讓今年加州大火的規模頻破紀錄；據統計，加州史上規模最大的6場野火中，今年就佔了5次。加州上次野火焚毀面積創紀錄是在2018年，當年共有近200萬英畝土地被毀，造成至少85人喪命，摧毀天堂鎮（Paradise）附近地區近1萬9000棟建築物。

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