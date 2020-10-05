少女假扮「大學生」認識糖爹！他花一萬元帶到摩鐵…下場差點超慘

▲劉男上包養網站認識「女大生」，雙方以1萬元的代價進行交易，下場差點慘了。（示意圖／取自Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

高雄一名劉姓男子透過包養網站認識一名「女大生」，雙方以1萬元的代價到汽車旅館交易，沒想到事後竟發現女子未滿18歲，他還因此被告上法院。高雄高分院審理後，判處劉男無罪，全案仍可上訴。

判決書指出，劉男2019年2月上包養網站「aSugarDating」，認識了一名女孩，雙方進一步交換連絡方式，約定好以1萬元的代價，前往汽車旅館交易。檢警循線查獲該起交易案，將劉姓男子送辦，且因為進行交易的女子未滿18歲，當時僅有15歲的年齡，因此提告妨害性自主。

對此，劉男指控，包養網站審核會員資格以前，會先詢問會員是否已滿18歲，若未滿18歲就不能辦會員，他相信包養網站的資料，也因為少女的穿著成熟，看起來就像大學生，根本不曉得對方未成年。

▼男子上包養網站約了女孩，交易完挨告才知對方未滿18歲。（示意圖／翻攝pixabay）



對此，該名少女也說，她從來沒有告知劉男年齡，也不記得對方是不是有問她年紀，當天赴約時，她化了淡妝，穿著短裙、背了精品包包到場，看起來至少有18歲。此外，法院調查，少女身高、體重與我國成年女子平均身行相當，少女沒有讓人一眼能夠判斷未滿18歲，包養網站上、個人通訊軟體上的照片也刻意穿著便服，有刻意打扮的狀況。

法院審理後判定，由於少女的穿著、化妝技術，使外表看起來與現今大學生沒有兩樣，難以判斷是否有滿18歲，因此劉男的辯詞可以採信，予以不起訴處分。檢方感到不服，再度提起上訴，高雄高分院審理後則維持無罪宣判，全案仍可上訴。

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