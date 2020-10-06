獨／西門町金髮妹削學生！不幫我會被二一...圍攻拗斗內動漫文創

▲西門町見成群結夥年輕人拐騙學生開頭就問你喜歡動漫嗎？要不要贊助開動漫店（圖／翻攝自Facebook）

記者黃宥寧／台北報導

台北西門町發生金髮妹「裝可憐死纏遊說捐款」案，一名媽媽在臉書發文說上週六（３日）和女兒去西門町，才和女兒分開走沒多久，女兒就遭陌生人搭訕甚至要錢，這群陌生人約20歲，一開頭就問對動漫有沒有興趣？可以贊助開動漫店的資金嗎？不僅如此更要求女兒再去提款、甚至上前想抱她女兒，母女倆最後報警處理。

▼網友媽媽於上週六帶著女兒到西門町想不到女兒遭成群詐騙集團要錢（圖／翻攝自Facebook）

這名媽媽憤怒指出，上週六帶著女兒到西門町，想說女兒和同學看電影，而電影院就在不遠處，就讓她自行過馬路，不料女兒才跟自己分開走一會兒，突然想到女兒忘了拿口罩要拿去給她，回頭想找但電話怎麼打都是沒人接，直到第二通女兒才接起電話，支支吾吾說自己好像被騙錢了，媽媽也著急地去尋找女兒，才在捷運站找到她，擔心女兒遭詐騙集團拐騙立即帶她去報警。

網友媽媽接受《ETtoday新聞雲》訪問時提到，當天先是兩名染金髮身高不到160公分膚色略黑、體型略肥、長相有點像東南亞移工的女生自稱大學生，在拍學校作業影片，需要女兒對著鏡頭講「中秋節快樂」如果不幫忙的話，就會被學校21。不僅如此，影片只是一個開場白，接下來她們就會開始裝可憐，稱在籌備6600塊資金開動漫文創店，希望可以捐錢幫忙。但是女兒當天趕著去看電影，只想給100塊打發她們，但沒想到她們死纏爛打，還說這樣太少了，希望可以再給多一點，不然回去會被學長唸，但是當天女兒只剩1000塊大鈔，對方竟說可以找錢，結果對方拿走1000塊竟然顧左右而言他不找錢，還要求女兒給提款機領錢收據，但是她只有前一筆的舊收據單，對方竟然說那妳再去領一次，她們需要新的收據單，就這樣來來回回，中間又來了一名女生，一起加入捐錢遊說，甚至伸出手想擁抱，但女兒嚇到，對方趕緊給了一個材質破爛的零錢包和700塊還女兒，隨後就落跑。

之後媽媽帶著女兒去報警，警察帶著她們回西門町街上指認騙錢的女生，沒多久就遇見其中一名女生，但身邊還有一名體型壯碩像小號館長的男生嘴嚼著檳榔看著她們，甚至還凶狠的說「看什麼看！」令母女相當恐懼，但好險警方在旁邊他們不敢怎樣，後來警方也將三名騙錢女生帶回警局做筆錄。

▼網友媽媽提到這三名帶回警局的女生感覺根本是常客進哪個房間做筆錄都知道（圖／翻攝自Facebook）

對此萬華分局西門町孫副所長接受電訪說，這樣的案件不能說它是詐騙，只能說是強迫推銷，也會依社維法移送，也提到在西門町這樣的案件層出不窮，每到假日都會有2~3件報案紀錄，這些「強迫推銷」的人，幾乎是打團體戰，分工進行，只能提醒民眾要多小心別上當。