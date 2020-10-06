妻躲進房鎖門　恐怖人夫「雙刀插門+傳訊恐嚇」下場曝

▲桃園市陳姓男子今年2月間因管教小孩問題與妻爭執吵架，竟在客廳磨菜刀還朝妻子房門猛砍威嚇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今年2月間疑因管教小孩問題與妻子發生爭吵，妻子見其情緒激動先行返家躲進房間並上鎖，陳男返家發現房門被上鎖，竟在客廳磨菜刀，再向妻房門猛砍威嚇，並透過通訊軟體Line「你們最後一次見到妳媽」內容恐嚇，妻嚇得報警處理，警趕抵時見房門還插著2把刀，桃檢6日偵結依家暴恐嚇罪嫌將陳男提起公訴，並向地院法官建請依危害安全罪嫌，具體求刑1年。

檢警調查，54歲的陳姓男子於今年2月2日下午3時許，在桃園區某咖啡廳與郭姓妻子討論小孩管教問題，雙方發生口角大吵一架，妻子見陳情緒暴怒先行返家躲藏，並將房門上鎖，晚間6時許，陳男返家後發現房門被反鎖，讓他不得其門而入，情緒再度暴怒，透過家庭LINE群組上傳「你們最後一次見到妳媽」等語威嚇，要妻子開門。

陳進入房門後，在客廳裡磨菜刀與水果刀，還向妻子房門猛力劈砍好幾下，妻子看到恐嚇訊息，又聽見陳在客廳磨刀聲與劈砍房門，嚇得打電話報警處理，員警到場時，赫然發現陳在妻子房門插著2把刀威嚇。

檢警偵訊時，陳否認持刀恐嚇等犯行，辯稱磨刀是要煮東西吃，因為刀子不利，當時因為很生氣，所以在房門劈了幾刀等語…妻子則指證，將Line等群組對話截圖，警方則提供現場照片佐證。

檢方認為陳男恐嚇犯行明確，對郭姓妻子生命安全造成嚴重威脅，偵結依家暴恐嚇危害安全罪嫌起訴，並向院方建請具體求刑1年。

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