影／桃園眷村文化節4市長齊聚　避談2024大選...柯P：無聊的題目

記者沈繼昌／桃園報導

「2020桃園眷村文化節」將於本月9日起登場，北北基桃4個市首長6日難得合體出席記者會，四名市長會後聯訪時都避談2024年總統大選議題，台北市長柯文哲更明白指出「有不回答權力」；鄭文燦強調，四縣市市長願意攜手合作、不分彼此、不分黨派，能讓台灣邁向更多元、更包容與團結的台灣。

▲2020桃園眷村文化節，北北基桃四市長共聚一堂為活動代言。（圖／記者沈繼昌攝）

今年桃園眷村文化節以各種創意結合眷村元素，積極活化「桃園眷村鐵三角」，桃園市政府文化局今年邀請台北市長柯文哲、新北市長侯友宜與基隆市長林右昌等人共同參與，為本月9日起至10月18日的桃園眷村化節「眷村新浪潮」系列活動揭開序幕。

▲2020桃園眷村文化節，北北基桃四市長齊心支持眷村文化節。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市長鄭文燦以主人身分致詞表示，眷村是台灣歷史的獨特產物，眷村文化也是台灣文化的一部分，希望歷史記憶能夠透過創新保存下來，眷村文化節在北部4個城市都發展的很好，包括美食、工藝、器具、表演等等，希望能創造一個多元的台灣，能夠共榮共好。如果是眷村居民，那不只是懷舊，更是生命的一部分，如果不是眷村的居民，可以學習欣賞瞭解，今年4個縣市一起攜手合作，不分彼此、不分黨派，就是希望能夠讓台灣能夠邁向更多元、更包容、更團結的台灣。

媒體也詢問柯市長等人都是2024總統大選呼聲極高人選，怎麼看彼此可能成為競爭對手？

▲2020桃園眷村文化節，北北基桃四市會後接受媒體聯訪，柯文哲避談2024總統選舉議題。（圖／記者沈繼昌攝）

柯文哲回覆，「我們有不回答的權利，這無聊的題目」；鄭文燦說，「今天是眷村文化節，我們追求共榮共好方向，一起推動」；侯友宜則說，「麥擱問選總統，做好現在的市政工作，尤其今天是眷村文化節，我們要代表社會有更多的包容力，這是我們中華民國最重要的資產，也是在台灣生命力最重要的一個過程，眷村文化節從這個起點開始，讓中華民國充滿包容、歡喜，更具有共好共榮的力量，我們4個縣市站在一起，大家一起攜手合作，創造北台灣共榮共好」；林右昌則未回應。

媒體追問，大家都提到共好共榮，但目前台灣對立問題相當嚴重；侯友宜說，「不會啊，你看我們大家不是只有站在一起，我經常說，桃園好、台北好、基隆好，新北才會好，別人好我們才會好，不分彼此，只有大家團結一致，守護我們中華民國，大家一起在台灣好好安居樂業，我相信這段時間我跟三位市長彼此都非常協調合作，邁入北台灣一個新的里程碑，大家繼續努力。」

鄭文燦認為，「北北基桃有一個區域治理平台，如同柯市長講的，不管稱之為首都生活圈、大台北生活圈，共同課題、共同挑戰是非常多的，我們是合作大於一切，各個市長都有一個出發點，想做事、讓台灣變好，出發點是一樣的，共同的特質，我想是超過一切。」

柯文哲表示，「共榮社會不是嘴巴說的，有時候我們從我們自己做起，所以像這次台北市設市百年紀念活動，很多網友看到那張照片都不敢相信，這些怎麼可能坐在一起，所以我才說有些東西如果你有那個想法，就去，當然可能無法一次到位，但我們可以盡力去做；從2008年以後，馬扁從來沒有同台過，我有親自去邀請他們，跟他講說這是給台灣社會一個和解的機會，你願意去一個個邀請他們，所以幾乎當然每個市長聽一聽大家還是會同意，所以常說很多東西，看你每天嘴巴講，不如行動上把它做好就好。」

至於四位市長對於共榮社會看法。柯文哲認為，兩岸要和解，藍綠要先和解，在台灣內部打成這個樣子，我們後面都不用講了，所以我是覺得這樣，還是那一句，我們有不同的過去，但有共同的現在，所以我們要走向共榮的未來，坦白講有些看法我看他們做法，我也不同意啊，很多人會拿我以前講的話，說你以前，對啊我以前想法是這樣啊，但是這樣，不管侯友宜或鄭文燦，我常說以我當醫生的態度，我在台大當醫生，病人送來你也不會先問他說你民進黨還是國民黨，就都是病人，你通通都要看，你當到市長態度也是一樣，不管民進黨、國民黨還是什麼黨，他有問題他也是市民，你還是要處理，用這種態度的話，事情好辦很多。

另外，林右昌挖了前柯團隊的發言人林昆鋒，柯市長怎麼看？柯文哲認為，「林昆鋒在2018年在我的競選團隊，他是發言人，所以他對台北選舉很有經驗，如果林右昌有想法，他是一個很好的人選。」

▲2020桃園眷村文化節，基隆市長林右昌展示國慶口罩。（圖／記者沈繼昌攝）

林右昌說，「大家都提到共好共榮，北北基桃是一個城市，我跟柯市長、文燦市長、侯友宜市長站在一起，共同參與眷村文化節，就是很大的一個意義，也代表不同黨派立場的縣市長，為城市發展、為國家，大家是可以一起合作和努力的，我們四位站在一起，已經很清楚的證明這一點。」

「至於林昆鋒部分，基隆市從之前我們不斷邀請各縣市包括直轄市、中央人才到基隆市來，像我們的曾姿雯處長是高雄市政府民政局與觀光局局長，之後到基隆，我們文化局的陳靜萍局長是從台中來的，林昆鋒其實我認識他很早，他也是我台大的學弟，因為基隆市府剛好有局處首長調升和異動，所以藉這機會，邀請人才到基隆來，不只為整個市府加分，未來也希望能夠加強與北市、新北市、桃園彼此合作的關係。」

媒體還詢問林右昌市長提及「超北市」概念，外界解讀說是否有意願爭取未來北北基整個市長寶座，甚至是台北市長位置？

林右昌強調，「這個想太多了，因為昨天是媒體在問，未來的台北市長我有什麼樣看法，那其實北北基桃我們四位都強調，北北基桃是一個首都生活圈，就是1千萬的人口，基隆、新北、桃園都好，台北市會更好，首都我相信柯文哲市長也是這樣想的，能夠多幫一點基隆市、桃園市、新北市，大家的手牽在一起，我相信1千萬的人口代表的是台灣整個發展的動力，台北好、全台灣會更好，我們以這樣的心情來看待這件事情。」

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