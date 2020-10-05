蘇貞昌請駐衛警吃小籠包　葉元之：酷吏裝暖男！要選總統了

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌4日在臉書PO出一支影片，內容提到中秋連假4天，他每天都進行政院加班，也請駐衛員警吃鼎泰豐小籠包，共進午餐。對此，國民黨新北市議員葉元之5日批評，酷吏裝暖男。

葉元之在臉書表示，看到蘇貞昌請駐衛警吃小籠包還PO臉書，一開始覺得蘇貞昌又在作秀，什麼事情都要做大內宣，怕別人不知道，仔細一看卻讓他笑了出來。

▲蘇貞昌和行政院駐衛員警共進午餐。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

葉元之指出，蘇貞昌特別強調這四天連假，每天進政院加班時，看到辛苦的駐衛員警，所以請吃午餐，「大家發現貓膩了嗎？重點他是要宣傳自己這四天連假都去行政院加班呢！院長好辛苦喔！院長秀秀！」蘇貞昌總不能學蛋黃哥拍影片說「好累喔！」來討拍，這樣太明顯，所以拍個影片，名義上是請駐衛警吃小籠包，然後帶出自己連續四天加班的事實。

▲蘇貞昌說自己實現承諾，請吃小籠包。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

葉元之提到，在影片中蘇貞昌很自豪的問一位駐衛警，「我說要請吃小籠包，有實現了」，令他笑到噴飯，這也能拿來說嘴，只能說兌現承諾對蘇貞昌來說是一件很困難的事，畢竟連神明都敢騙，所以難得守信請個小籠包，當然要在影片裡記錄一下。

葉元之還說，「一個愛耍官威、罵醫院院長不知道有幾個停車格的酷吏，也開始裝暖男形象了，代表他開始動起來要選總統了。鄭文燦和賴清德要小心囉，你們大內宣的資源比的過蘇貞昌嗎？」