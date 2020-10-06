重聽阿北違規右轉！氣噗噗10字嗆警...沒一字粗話但還是輸了

▲黃男違規紅燈右轉遭警察攔查製單舉發，竟怒嗆警察。（圖／達志／示意圖）

記者黃宥寧／新北報導

新北市七旬黃姓阿北騎機車時違規紅燈右轉，結果遭楊姓警員攔查舉發，黃男竟惱羞成怒飆罵楊警「你開單我會跟你輸贏！」甚至動手揮打楊警手上的警用電腦及告發單，被依妨害公務罪法辦，新北地院考量黃男重聽與人對話溝通有相對困難且易生誤解或糾紛，量處依妨害公務罪判拘10日得易科罰金1萬元、緩刑2年。

判決指出，72歲黃姓阿北於6月下午，騎乘普通重型機車，從新北市新莊區自立街無視於紅燈竟右轉進入自由街時，遭身著警察制服並騎乘警用巡邏車巡經該處的新莊中港派出所楊警予以攔查製單舉發。

沒想到黃男竟氣噗噗要制止楊警舉發違規，甚至恫稱：「你開單我會跟你輸贏喔！」楊警本來置之不理，沒想到黃男竟伸起手揮打楊警開單所用的警用電腦以及告發單，如此誇張行為，遭新莊分局以對從法執行職務之公務員施強暴、脅迫涉犯妨害公務罪法辦。

新北地檢署認為，黃男犯後坦承犯行，態度尚可也當庭誠摯表悔意，考量黃男年紀稍長且有重聽，與人對話溝通相對困難且容易產生誤會或糾紛，因此審酌依妨害公務罪判拘10日得易科罰金1萬元、緩刑2年。

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