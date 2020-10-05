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網路社群「一頁式」廣告詐騙橫行　小心買到來路不明農產品！

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▲台南市警局指出，網路社群「一頁式」廣告詐騙橫行，民眾小心買到來路不明農產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局指出，網路社群「一頁式」廣告詐騙橫行，民眾小心買到來路不明農產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近幾年「一頁式廣告」詐騙，橫行臉書、各大入口網站社群媒體，不肖歹徒冒用信譽良好的農民所經營農產品的網站及品牌，擷圖獲獎的農產品照片偽稱販售，卻從中國大陸或東南亞國家進口劣質農產品充數，賣給消費者，使辛苦裁種的農民遭受經濟及信用上巨大損失。

▲台南市警局指出，網路社群「一頁式」廣告詐騙橫行，民眾小心買到來路不明農產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局指出，台南市玉井區一名種植芒果獲獎無數的賴姓果農，連續兩年發現其農產品圖片遭歹徒冒用，在各大入口網站販賣芒果乾，民眾一時不察誤以為是賴姓果農生產製造之芒果乾而上網選購，等到貨運業者寄來打開包裝，發現實際收到的農產品與網站頁面圖文不符，芒果乾氣味及口味相差懸殊、品質低劣；更離譜的是第2年，歹徒還假裝賴姓果農口吻，描述第一年遭冒用商譽的經過，企圖再度取信消費者購買。另外，東山區某家知名生產土窯柴焙龍眼乾及桂圓業者，亦深受其害，遭歹徒使用國外網站，架設彷造臉書粉絲專頁一模一樣的農產品圖片及文字述敘，意圖矇混消費者。

▲台南市警局指出，網路社群「一頁式」廣告詐騙橫行，民眾小心買到來路不明農產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局指出，網路社群「一頁式」廣告詐騙橫行，民眾小心買到來路不明農產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，「一頁式廣告」因將商品所有資訊，包括商品介紹、圖片、影像、下標等，都集中在一個頁面，方便快速，符合現在消費趨勢。但許多歹徒利用「一頁式廣告」冒充品質優良且獲獎的農產品，除造成消費者上網購買到劣質的農產品，亦造成農民商譽上重大的損失。

而「一頁式廣告」詐騙主要特徵計有：一、網頁上沒有公司地址、客服電話（或沒人接聽），只留下電子信箱或加LINE私下交易。二、只能使用「貨到付款」或信用卡刷卡付款（刷卡頁面多為歹徒虛設，有被盜刷風險）。三、網頁有檢驗合格資料、頒獎照片、獎狀或夾雜簡體字。四、號稱免運費、7天鑑賞期、不滿意包退，而客戶留言都是正評沒有負評。五、售價常低於行情，以「限時特價搶購」或「倒數」方式銷售吸引民眾。倘民眾遇有貨到付款的商品和網購商品不符時，應儘速向貨運（宅配）業者（如郵局)反應，並撥打包裹上託運人電話辦理退貨；若包裹上無託運人資料，可先詢問貨運（宅配）業者，告知要辦理退貨。

市長黃偉哲因擔心農、漁民業者商譽、生計受損，指示台南市警局長詹永茂嚴加查辦，詹局長特別責成刑警大隊大隊長林宏昇，派員針對此類案件進行深入追查，發現這些貨品多從中國大陸寄出，警方只能循線查到報關行，而廣告所連結之網站在國外，增加查緝上的困難。台南市警局將向中央主管機關建議「包裹報關程序及寄件人審查」之源頭進行管理，方能有效遏止此類案件發生。

台南市警局長詹永茂呼籲，網購雖然方便快速，但仍應注意上述特徵，多加查證，勿輕信網頁廣告，並慎選商譽良好且有身分認證之電子商務平臺購物，如遇有爭議，應立即申訴，以掌握時效，讓相關業者能及時協助處理。而民眾如果時間充裕，不妨前來台南進行安心旅遊，直接到產地選購農產品，品質新鮮有保障，更可以體驗大台南文化美食之精華。

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