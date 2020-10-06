崑大視訊系李建宏執導《金童玉女》　入選IM兩岸青年影展50強

▲由崑山科技大學視訊系2020年畢業生李建宏所執導的畢業製作短片《金童玉女》，參與「2020年IM兩岸青年影展」競賽，獲選50強，是唯一一部來自南台灣影視學校的入圍者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由崑山科技大學視訊系2020年畢業生李建宏所執導的畢業製作短片《金童玉女》，10月2日傳出捷報，該片參與「2020年IM兩岸青年影展」競賽，自參賽的1195部影片中，獲選50強，是今年獲得入選的10部台灣學生影片中，唯一一部來自南台灣影視學校的入圍者，再次印證崑大視訊系在大學院校中影視名系的地位。

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崑大視訊系畢業校友李建宏執導的《金童玉女》繼日前於「2020年新北市學生影像新星獎」入選24強之後（10月18日揭曉結果），再次獲得肯定，與其他10部影片代表台灣角逐「2020年兩岸青年影展」大獎。《金童玉女》是一部片長30分鐘的劇情短片，由《花甲男孩轉大人》中飾演「阿春」的阮安妮擔綱女主角，與同樣來自越南的矚目新星徐俊傑共飾一對無緣的戀人。

導演李建宏表示：「當初想要拍攝這個題材，是認為每個人都是平等一樣的，不分男女、老少與種族，我們都要珍惜身邊出現的人，人同此心，心同此理，才能感同身受。」製片蕭羽涵同樣也是視訊系學生，她對於能夠在競賽中獲選感到榮幸而驚喜：「能在上千部競賽影片中入選，感謝評審們肯定《金童玉女》，不管是喜歡其中的人物故事還是藝術呈現，都要記得我們身處的國度裡，每天有這麼一群來自遠方的朋友們，默默的付出他們的青春與生命。」

「IM两岸青年影展」今年首度舉辦，由「台北市影音節目製作商業同業公會」與「海峽衛視」共同策辦，以扶持兩岸高校青年影像創作力量為目標，集短片競賽、論壇、展映、大師班於一體的高規格專業影展，期望集結台灣新生代影視新血，從而挖掘出值得推廣的好故事，進一步將作品帶進海外影展，逆勢再造一波台灣電影新浪潮，入圍者將有機會與著名導演、編劇、製作人面對面交流，並角逐總額上千萬台幣的獎金。

影展頒獎典禮預計於10月23日至25日在中國大陸平潭舉行，甫以蔡明亮導演的新作《日子》入圍今年金馬獎最佳音效，也是《金童玉女》指導老師曹源峰表示，受疫情的影響，兩岸影展的舉辦遭遇諸多困難，屆時是否能夠成行還需與主辦單位再討論。

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