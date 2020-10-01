咖啡達人在崑大餐飲系 　2020 J.B.A.C.飲品藝術挑戰賽獲獎數第一

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系學生參加「2020 J.B.A.C.飲品藝術挑戰賽」，與全國咖啡好手同場競技，在激烈的賽事中，成為全場獲獎數第一的學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系施智偉老師，帶領學生參加「2020 J.B.A.C.飲品藝術挑戰賽」，在激烈的賽事中，學生以精湛的咖啡技巧及穩重的臺風獲得評審青睞，不僅破大會紀錄包辦咖啡拉花組冠、亞、季軍及3名佳作，更同時奪下創意飲品組冠軍、手沖咖啡組亞軍及2名佳作，成為全場獲獎數第一的學校。

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「2020 J.B.A.C.飲品藝術挑戰賽」為求專業性及公平性，邀請多位業界專業評審來評選此次賽事，每位選手需在限定的時間內完成拉花，並且要維持奶泡細緻度與拉花的乾淨度，不僅僅考驗選手的技能也有助於選手提升對陌生機台掌控的能力。崑山科大團隊在咖啡拉花組、創意飲品組及手沖咖啡組總計獲得2名冠軍、2名亞軍、1名季軍及5名佳作的絕佳戰績，相當不容易，順利引起全場關注。

三年級楊振億為崑大咖啡社的副社長，時常扮演照顧學弟妹的大學長，此次他發揮平常在校辛苦練習的成果且盡力達到指導老師的要求，在創意咖啡組比賽中，與搭檔林璟妤攜手奪下創意飲品組全國冠軍，另外更拿下手沖組亞軍、拉花組佳作的殊榮，成為全場焦點。其他隊友同樣戰力十足，王瑋慶、翁巧蓉、劉振豪等人，陸續榮獲咖啡拉花組冠、亞、季軍，多位評審對該校學生同學表示讚賞，讓學生信心滿滿。

餐飲系主任李花環表示，崑山科大持續打造優質的學習環境，使同學在學校能學習到最頂尖的技術，並能適應職場的變化，與時俱進跟上潮流時代的腳步。以餐飲系為例，該系打造多間通過勞動部認證的乙級檢定餐飲示範教室，同時也引進了世界拉花大賽指定咖啡機種，提供學生課程使用，希望能提供學生更豐富的學習資源，為台灣培養出更多的明日之星。



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