　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

求職詐欺陷阱多　南警入崑大校園細說分明

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲崑山科技大學為避免學生誤入求職陷阱，特別邀請台南市警局犯罪預防科巡官黃翊禎，擔任求職反詐講座，提醒學生注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學為避免學生誤入求職陷阱，特別邀請台南市警局犯罪預防科巡官黃翊禎，擔任求職反詐講座，提醒學生注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學為避免學生誤入求職陷阱，特別邀請台南市警局犯罪預防科巡官黃翊禎，擔任求職反詐講座，黃巡官向同學說明常見求職詐騙態樣及話術，加深觀眾印象，也提醒同學看到要提供個人帳戶、存摺就有高報酬的工作，就要有警覺性，冷靜思考「天下沒有白吃的午餐」的含意，遠離詐騙集團，避免淪為共犯。

黃巡官舉案例的受害者「小陳」，他在今年年初透過臉書社團看見徵才廣告，內容寫道「誠徵兼職打工，有意願留言+1」，小陳留言後，對方私訊稱「防疫期間採居家辦公」，沒有設立辦公處所，僅僅透過簡單的線上面試後，就稱小陳已經錄取，所有工作事項都由通訊軟體進行交談指派，該「公司」以處理貨款名義，請小陳提供其自身帳戶，協助「資金」調度，時間一到小陳就提領現金交給「同事」，或是寄送包裹到指定的超商供「同事」取貨，沒想到幾次操作下來，小陳接到銀行來電稱名下帳戶遭警示凍結，向「公司」反應發現完全聯絡不上，才驚覺遭到詐騙，更慘的是，原來小陳的帳戶竟淪為詐騙集團洗錢的人頭帳戶，自己變成詐騙共犯。

▲崑山科技大學為避免學生誤入求職陷阱，特別邀請台南市警局犯罪預防科巡官黃翊禎，擔任求職反詐講座，提醒學生注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃巡官表示，其實小陳的案例就是經典的求職詐騙，詐騙集團為規避查緝，不以合法正規的求職網去找人，而用「網路廣告」徵才並作為聯繫管道，「看不見主管、老闆」而是用臉書、IG、Line或微信等軟體下達指令，就無法知道公司成員組成，「沒有固定辦公室」就無法得知該公司地址、名稱以及立案登記等資料，只有「草率面試」即錄取「高報酬」的工作，無法進一步得知工作細節，並以工作需求要求提供「帳戶、存摺、印鑑」等，其實都是將求職者的個人帳戶變成詐騙人頭帳戶，利用人頭帳戶不斷將詐騙款項轉入再提出來洗錢，用來躲避警方及銀行查緝，求職者在無意間就變成詐騙集團共犯。

台南市警局最後提醒大家，個人帳戶是重要個資，提供給公司使用就有問題，萬一真的不幸遇到求職詐騙，務必要截圖保留跟工作相關的對話紀錄並且主動通報警方，才能作為證據，證明自己也是求職詐騙的受害者，若是遇到疑似求職詐騙的情形，可以撥打165反詐騙專線，或是向各縣市政府勞工局查證，以保障求職安全及順利，避免誤觸求職詐騙陷阱。

·肌膚水嫩逆齡

ET快訊
小鬼27歲初見面峮峮「隔8年重逢熱戀」！他當媒人撮合害羞互動
金曲露車頭燈爆紅！孟子73代孫「6年前當記者舊照」被起底
說完調漲保費就走專家全看傻　醫怒斥陳時中：開會模式新三觀
買麵包就中大獎！7、8月統一發票開出22張千萬大獎創歷史新高
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

有下載有保庇！　台南市消防運用「119報案APP」成功派遣救援

國慶煙火在台南　麻豆2場大型廟會遶境活動鬥陣來鬧熱

認識台灣消防！　法國網紅介紹台灣消防員真實的一天

苗栗翁外出「體力不支」孤坐安全島險釀意外　警查詢系統助返家

求職詐欺陷阱多　南警入崑大校園細說分明

忠義亭印製現代版符籙！百年道士壇開敕符命...平安符卡＋車貼

台中宣導老車報廢拿現金　總獎金40萬元

中火增燃氣機組報告書未完整　都發局：已請台電補正後續審

封了5個月！　台中東區建成路地下道填平　10/4起主線雙向通車

奴才們都來了！ 　超Q毛小孩市集「蹓蹓動物緣」台中登場

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

虎斑貓躺心愛魚枕頭爽嚼飼料　下秒感覺來了...瞬間斷電睡翻！

外國人接小孩「迷路＋手機沒電」警用英文神救援！成功找到地址

快閃樂園！桃園「摩天輪→風火輪」 　超快360°旋轉...他：整個擠到變形

保育類鯨鯊現身！0距離貼船邊 美背如鑲鑽...遊客拿手機狂拍

魏如萱奪下「最佳女歌手獎」　台上爆哭呼喊兒子：媽媽真的得獎了！

有下載有保庇！　台南市消防運用「119報案APP」成功派遣救援

國慶煙火在台南　麻豆2場大型廟會遶境活動鬥陣來鬧熱

認識台灣消防！　法國網紅介紹台灣消防員真實的一天

苗栗翁外出「體力不支」孤坐安全島險釀意外　警查詢系統助返家

求職詐欺陷阱多　南警入崑大校園細說分明

忠義亭印製現代版符籙！百年道士壇開敕符命...平安符卡＋車貼

台中宣導老車報廢拿現金　總獎金40萬元

中火增燃氣機組報告書未完整　都發局：已請台電補正後續審

封了5個月！　台中東區建成路地下道填平　10/4起主線雙向通車

奴才們都來了！ 　超Q毛小孩市集「蹓蹓動物緣」台中登場

躺車底掏出「它」！短裙制服妹一見嚇傻　噁男「紓壓」下場慘爆

大腿秒發麻！男同事離開座位「心機1舉動」摸光光　網怒：在試探

兒子上大學「585人送紅包」　超狂貪官上任首月收賄128萬

明年元旦起「手搖飲要標總熱量、總糖量」　違者最高罰300萬

詹皇狂失誤8次扛責　享受對位巴特勒「不知道還有多少這種機會」

英超／利物浦7比2爆冷57年來最慘敗　首個單場丟7球的衛冕軍

南方澳跨港新橋動土！蔡英文：2年完工振興港市繁華...耐用百年

揪看A片「教室內強摸鳥」　補教狼師侵犯3學生下場曝

憂秋冬兩病齊發！陳時中率先挽袖「挨打」流感疫苗：可減新冠重症

金曲車頭燈妹「背後超硬靠山是郭台銘」！　曾豪砸3000萬…超狂出道背景曝

21歲女和「愛了5年的喪屍」結婚 抱起深情親吻稱：接受她的一切

地方熱門新聞

合歡山塞爆照瘋傳　遊客嚇到退房

台中老車報廢拿現金總獎金40萬元

嘉義一社區主委任期屆滿不卸任　住戶怒了

毛小孩市集蹓蹓動物緣台中登場

台南市停車管理處搬新家

中市府：中火增燃氣機組報告需補

低調裝設爆閃燈　內埔警終見到「陳先生」

「冠軍哥」現身！世界的一流人才

鯤瀛志工隊贈送白米2820公斤助偏鄉學生午餐

桃市府　試辦公車158、159路線

改裝車凌晨擾人清夢 「口袋戰術」包夾遏止

桃園青埔網路社群　推「靠青特約卡」

中秋連假鞭炮噪音惱人環保局告發6人

張氏家族500子孫烤肉　員林齊聚過中秋

更多熱門

相關新聞

南警違規簡訊提醒一點靈！

南警違規簡訊提醒一點靈！

台南市警察局交通警察大隊，將於雙十連假10月10日正式推出交通違規簡訊通知服務，提供全台所有用路人本服務，只要直接搜尋台南市警察局「首長交通檢舉信箱」裡的交通違規簡訊通知服務網站，點選登記就可以享受交通違規簡訊通知服務，請民眾善加利用。

中秋前成通緝犯　他沒開車燈被攔才知

中秋前成通緝犯　他沒開車燈被攔才知

少年夜烤續攤衝魚塭亡　女友抓水車驚喊：快救我

少年夜烤續攤衝魚塭亡　女友抓水車驚喊：快救我

台灣黑熊清醒　大口喝水狂嗑木瓜

台灣黑熊清醒　大口喝水狂嗑木瓜

神鬼女客服變貴婦！暗槓1948萬狂買愛馬仕

神鬼女客服變貴婦！暗槓1948萬狂買愛馬仕

關鍵字：

求職詐欺陷阱南警崑大

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

烤肉吃「土虱的蛋」掛急診　醫師滿頭問號

川普染疫民調勝拜登　搖擺州狂贏

吳宗憲曝《天堂有多遠？》8人合唱原因：鬼鬼那天殺到錄音室

吳宗憲「其實3月要退休」慟失小鬼黃鴻升　曝《玩很大》走向

雲林孝子「左耳被打爛」倒果園亡...曾任警察愛喝酒

年收千萬卻開TOYOTA！網點1關鍵：錢滾錢

《玩很大》接棒小鬼「3男星」名單曝光！

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

「Kenzo」創辦人感染新冠肺炎　巴黎病逝

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

硬存1/3薪水　10多年堅持月花2萬

女友長相遭攻擊　瘦子出聲護愛！

睡醒「2顆大鈴鐺」塞臉前爸無奈

中秋連假結束上班首日　高雄男撞電桿當街爆頭亡

瑞士月薪12萬　過得比台灣22k差

更多

最夯影音

更多
金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」
吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面