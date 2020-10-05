求職詐欺陷阱多　南警入崑大校園細說分明

▲崑山科技大學為避免學生誤入求職陷阱，特別邀請台南市警局犯罪預防科巡官黃翊禎，擔任求職反詐講座，提醒學生注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學為避免學生誤入求職陷阱，特別邀請台南市警局犯罪預防科巡官黃翊禎，擔任求職反詐講座，黃巡官向同學說明常見求職詐騙態樣及話術，加深觀眾印象，也提醒同學看到要提供個人帳戶、存摺就有高報酬的工作，就要有警覺性，冷靜思考「天下沒有白吃的午餐」的含意，遠離詐騙集團，避免淪為共犯。

黃巡官舉案例的受害者「小陳」，他在今年年初透過臉書社團看見徵才廣告，內容寫道「誠徵兼職打工，有意願留言+1」，小陳留言後，對方私訊稱「防疫期間採居家辦公」，沒有設立辦公處所，僅僅透過簡單的線上面試後，就稱小陳已經錄取，所有工作事項都由通訊軟體進行交談指派，該「公司」以處理貨款名義，請小陳提供其自身帳戶，協助「資金」調度，時間一到小陳就提領現金交給「同事」，或是寄送包裹到指定的超商供「同事」取貨，沒想到幾次操作下來，小陳接到銀行來電稱名下帳戶遭警示凍結，向「公司」反應發現完全聯絡不上，才驚覺遭到詐騙，更慘的是，原來小陳的帳戶竟淪為詐騙集團洗錢的人頭帳戶，自己變成詐騙共犯。

黃巡官表示，其實小陳的案例就是經典的求職詐騙，詐騙集團為規避查緝，不以合法正規的求職網去找人，而用「網路廣告」徵才並作為聯繫管道，「看不見主管、老闆」而是用臉書、IG、Line或微信等軟體下達指令，就無法知道公司成員組成，「沒有固定辦公室」就無法得知該公司地址、名稱以及立案登記等資料，只有「草率面試」即錄取「高報酬」的工作，無法進一步得知工作細節，並以工作需求要求提供「帳戶、存摺、印鑑」等，其實都是將求職者的個人帳戶變成詐騙人頭帳戶，利用人頭帳戶不斷將詐騙款項轉入再提出來洗錢，用來躲避警方及銀行查緝，求職者在無意間就變成詐騙集團共犯。

台南市警局最後提醒大家，個人帳戶是重要個資，提供給公司使用就有問題，萬一真的不幸遇到求職詐騙，務必要截圖保留跟工作相關的對話紀錄並且主動通報警方，才能作為證據，證明自己也是求職詐騙的受害者，若是遇到疑似求職詐騙的情形，可以撥打165反詐騙專線，或是向各縣市政府勞工局查證，以保障求職安全及順利，避免誤觸求職詐騙陷阱。

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