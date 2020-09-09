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崑大電子系衞祖賞教授奉獻教育逾30年　獲頒傑出工程教授獎

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▲崑大電子系衞祖賞教授，獲中國電機工程學會高雄分會頒傑出工程教授獎。（圖／記者林悅翻攝）

▲崑大電子系衞祖賞教授，獲中國電機工程學會高雄分會頒傑出工程教授獎。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中國電機工程學會高雄分會，為表揚對國家社會在工程實務或工程教育有傑出貢獻之工程教授，特設置「傑出電機工程教授獎」，崑山科技大學電子工程系特聘教授衞祖賞，任職技職校院33年，在行政工作、產官學研計畫、技術移轉、研究成果、教學輔導及社會公益等方面，皆有傑出貢獻，獲頒「傑出工程教授獎」。

崑大電子系衞祖賞教授為國立成功大學電機所博士，他在1987年便到崑大服務，任教電子工程系已33年，專長為數位影像處理、醫學電子工程及健康照護產品開發等。衞祖賞教授在行政能力備受肯定，曾任崑大國際副校長，推動國際化發展，培養學生國際視野，加強與國際名校之合作，爭取獎學金培育在校生出國交換學習、實習。目前該校和美國康乃爾大學電機與計算機工程系有「智慧電網」合作項目，便是在他任內執行。

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衞祖賞教授的行政資歷豐厚，過去亦曾擔任國際暨兩岸交流處國際長、國際學院院長、學務長、工程學院院長、電子系主任等。不僅如此，他所主持或共同主持產官學研計畫達50件以上，大型整合計畫有教學卓越、典範科大、高教深耕、科技大學推動國際技術人才培育學院、經濟部產學研價值創造、優化技職校院實作環境、資通訊重點領域課程推廣、發展技專校院重點特色、提升私立大學研發能量專案、應用校外資源提升技職師生技術與實務能力之研究等計畫，貢獻良多。

在技術移轉及研究成果方面，衞祖賞教授帶領團隊完成技術移轉計有16件，金額達600多萬元，幫助業界技術精進；獲得20多件專利與國際認證，且多已授權廠商使用；發表期刊論文15篇、國際會議論文38篇、國內會議論文60篇。曾獲得IEEE IBICA-2011 Best Paper Award. 另出版專書10餘冊，其中《數位影像處理》一書，獲教育部教學資料三等獎。

衞祖賞教授用心輔導學生、精進教學，曾獲頒教育部「教學績優教師獎」、崑山科技大學「教學傑出獎」，指導及共同指導碩士畢業生30多人，在相關領域貢獻所學，指導學生參加競賽，得獎逾30多次。此外，他更積極參與社會服務，先後擔任國家考試典試、命題、閱卷委員，校友會及學（協）會理監事，專業審議委員，青少年科學家培育計畫指導教授，科學展評審委員等，更多次應邀到大學、高中職專題演講，指導學生專題製作，提攜後學，不遺餘力。

崑大學術副校長兼工程學院院長周煥銘表示，衞祖賞教授為人樸實謙和，處事認真負責，於學術研究、教學輔導及產學合作上極為投入，成果豐碩，一生貢獻教育，全力栽培經濟與文化條件不利(弱勢)的學生，身教言教，深受學生敬重，不僅是學術界後備的楷模，也是指引學生的一道明光，此次獲頒「傑出工程教授獎」實至名歸。

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