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崑大成棒代表隊UBL聯賽11戰全勝勇奪二級冠軍　校贈30手套打氣

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▲崑山科技大學甲組成棒代表隊，參加由教育部主辦的UBL大專棒球聯賽，以11連勝的輝煌戰績，奪下隊史首座公開二級冠軍盃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學甲組成棒代表隊，參加由教育部主辦的UBL大專棒球聯賽，以11連勝的輝煌戰績，奪下隊史首座公開二級冠軍盃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學甲組成棒代表隊，自2019年延攬全國各地接近職棒水準的棒球好手入校後，成軍第2年即傳出捷報，參加由教育部主辦的108學年度UBL大專棒球聯賽，以11連勝的輝煌戰績，奪下隊史首座公開二級冠軍盃！

李天祥校長特為選手們添購價值逾10萬元的職業手套共30副，勉勵選手們保持絕佳狀態，在公開一級競賽中拿下好成績。

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棒球是我國最熱門的國球運動，不少大專院校更自行成立棒球隊，108學年度UBL大專棒球聯賽從去年11月開打，因疫情關係一路勁戰至今年6月。該賽事吸引來自全國大專校院共122隊參加比賽，崑山科大參與公開男生組第二級，共有22隊爭奪二級冠軍，在預賽便以四連勝的佳績擊敗中原大學（10比3）、台中教育大學（7比0）、萬能科技大學（4比1）以及健行科技大學（7比0），進入3月的複賽。

▲崑山科技大學甲組成棒代表隊，參加由教育部主辦的UBL大專棒球聯賽，以11連勝的輝煌戰績，奪下隊史首座公開二級冠軍盃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

複賽因大雨而被迫延賽，崑大代表隊驚險以9比8力克種子強隊萬能科大拿下首勝後，延續蓬勃的士氣，靠著密集攻勢串聯以及滴水不漏的防守搭配，第2戰第5局就以7比0提前結束比賽，輕取中華醫大拿下2連勝。第3戰對上中原大學，再以15：1五局提前結束比賽，並在第4戰以14比7大勝嘉南藥理大學，以分組第一進入四強決賽。

四強循環賽首戰以9比3擊敗城市科大，第2戰再對上萬能科技大學，預賽以4比1、複賽9比8，兩度對決皆拿下勝利，在投手陳冠毅與朱耀鴻聯手壓制對手的打線下，以5比1擊敗與本學年第3度同場競技終場的萬能科大，確定晉級公開二級前2名，順利取得下學年重返公開一級門票。

▲崑山科技大學甲組成棒代表隊，參加由教育部主辦的UBL大專棒球聯賽，以11連勝的輝煌戰績，奪下隊史首座公開二級冠軍盃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四強決賽循環賽最終場於國立臺灣體育運動大學棒球場開打，崑大劉育瑋於6局上擊出關鍵2分打點安打超前比分，與先發側投戴偉完投9局只失2分帶領下，終場崑大以6比2擊敗義守，並以11連勝的輝煌戰績奪下冠軍！李天祥校長、蕭智祥教練則分別獲頒最佳領隊、最佳教練獎。

崑大李天祥校長表示，甲組成棒代表隊目前共有73名成員，分別來自公廣系、休憩系、視傳系及餐飲系，教練白天給予球員嚴格的訓練，球員在課餘時間更加強自主練習，全校也都期待成棒代表隊隊能在109學年度的UBL大專棒球聯賽公開一級競賽中，再次帶回好成績。

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