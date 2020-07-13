陸戰隊上尉退伍　屏東萬丹李建宏種植安全的白甘蔗

▲屏東縣萬丹鄉農友李建宏種植安全又健康的白甘蔗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

特勤陸戰隊上尉退伍的屏東縣萬丹鄉農友李建宏，因就讀農業大學改變種植習慣，種植的白甘蔗以草生栽培方式管理，不灑農藥，不用化學肥料，讓白甘蔗以生態方式長大，安全又健康，成為消暑良方，獲得消費者青睞。

40歲的李建宏2014年退伍後，幫忙長輩種田；原本2.5分地的農田種植檳榔，他知道檳榔價格起起落落，且觀感不太好，經和家人商量後砍除，朋友介紹他種白甘蔗，可以賣給販運商，又好管理。

李建宏因此帶著妻子張惟晶從台北返鄉種田，剛開始以慣型方式，直到上了農業大學，課堂上老師介紹有機及友善的耕種方式，對自然生態環境的重視，他開始改變種植方式。

他改採安全的種植方式後，認為甘蔗的價格自然要高一些，但不被販運商接受，他選擇自產自銷，宅配及擺攤，吸引更多消費者採購。

甘蔗雖是一年四季都可生產，他為調節產期，全園分成好幾區塊，並用繩索分底部、中間及葉片3部位綁定，草生栽培管理，由於肥份充足幾乎都不施肥，但需經常清除枯葉，以減少蛾蟻及介殼蟲藏身葉片，因完全不用農藥，蒼蠅特別喜歡吸食。

兩夫妻經營蔗香屋粉絲專頁，吸引很多消費者訂購，當過游泳教練的李建宏，提到甘蔗對於健身的人，特別能補充營養，歡迎多食用。

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