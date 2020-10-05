LINE推出標籤功能「官方帳號分眾+」　深度認識好友強化精準行銷

▲LINE推出標籤功能「官方帳號分眾+」 。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導



LINE官方帳號在今年正式升級，透過Messaging API的免費全面開放，陸續推出新功能強化精準行銷能力，今（5）日宣布推出「官方帳號分眾+」深化「標籤功能」，透過互動來了解好友，累積與好友對話中所蒐集到的資料，並在下次推播時投其所好，達到精準行銷目的。



LINE表示，官方帳號數目前累積達159萬，年成長達18%，而運用API傳送訊息量也大幅成長55%，可見運用API或外掛模組進行精準行銷成為趨勢，像「官方帳號分眾+」不需要串連API就享有各類模組功能，對於沒有能力串連API的商家而言，只需要一鍵啟動，就可以進行分眾標籤數據累積。



LINE台灣企業解決方案事業部資深副總經理王俞蓉表示，官方帳號經營的關鍵在於「加強好友識別能力」，為了幫助商家更了解好友輪廓及其行為軌跡，「官方帳號分眾+」透過自動回應訊息累積標籤，並在下次推播時依照特性投放訊息。

王俞蓉分享，官方帳號經營甚至可以針對特定標籤族群設計不同圖文選單（Rich menu），再進一步還可設定自動回應訊息，依照關鍵字自動回覆問題，舉例來說，只要月費800元的中用量帳號就可以免費使用，幫助商家更精準溝通。

▲「官方帳號分眾+」可自動加標籤省力掌握好友輪廓。（圖／LINE提供）

LINE指出，「官方帳號分眾+」的訊息標籤功能，可針對好友的身份、喜好、常去的商店等做標籤分類，當好友加入官方帳號時，歡迎詞就自動詢問好友是否為會員、家庭結構跟常去的分店或常點的餐點等，好友點選的答案就會自動貼上標籤，後續店家可以找出常光顧特定分店的好友推播。

▲「官方帳號分眾+」的圖文選單可依照不同對象設計不同選單。（圖／LINE提供）



LINE說明，客製化圖文選單，則是依照好友類別顯示不同選單，像是男生想看到的內容跟女生不一定一樣，全新的「官方帳號分眾+」可依照不同標籤好友在官方帳號內顯示不同的圖文選單，例如針對不同性別、喜好顯示不同的選單，或是提供常客與新客不同的圖文選單，提供促銷資訊。

▲「官方帳號分眾+」設定關鍵字就能自動回覆。（圖／LINE提供）

LINE補充，自動回應訊息標籤，只要設定關鍵字就能自動回覆，這是「官方帳號分眾+」提及特定關鍵字時，就會觸發對應的回答，回應同時會將好友貼上標籤，後續就知道問過相關問題的好友是哪些，還可變身客服助理第一時間回覆訊息，並在自動問答的同時，系統就會自動貼標籤。



LINE分享，官方帳號升級後推出許多工具，幫助商家能強化維護與好友的關係，讓原本官方帳號管理後台(CMS)能廣泛向好友溝通，訊息的種類格式多，報表數字也完整，透過手動標籤可將1對1聊天過的好友分類成不同群組。

LINE強調，「官方帳號分眾+」則是深度管理好友類別，以往需要有技術能力或是請廠商串接才能在對話中自動進行標籤化，現在只要是中用量以上的官方帳號，即可透過與好友的對話自動建立標籤還可選擇特定時期互動過的好友再次推播訊息溝通，甚至針對特定族群投放LAP(LINE Ads Platform)投放型廣告，串連跨產品精準行銷生態。

▲LINE官方帳號管理後台(CMS)與「官方帳號分眾+」分別加強廣度與深度溝通。（圖／LINE提供）

▲「官方帳號分眾+」啟用流程。（圖／LINE提供）