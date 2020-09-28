LINE推「超Ｑ虛擬人像」！五官、身材隨你挑　打造專屬模樣

▲LINE今日推出超擬真的「LINE虛擬人像」功能。（圖／翻攝自LINE官網）

記者林妤柔／綜合報導

LINE今日正式推出超擬真的「LINE虛擬人像」功能，從主頁進到LINE的個人檔案，並更新到10.16.0版本後，就會出現「虛擬人像功能」，只要照下自己的個人照，就能自動選擇想要的頭髮、臉型、身形，並且打造屬於自己的超可愛人像。

根據LINE官網，更新10.16.0版本後，下方的功能列會呈現全新樣貌，包含四大功能-裝飾、虛擬人像、Keep、限時動態，點選『虛擬人像』後，從臉型、髮型、髮色、五官、身形到服裝、配飾、動作等，都能自由組合設計。

▲步驟一，在「個人檔案」中點選「虛擬人像」，然後按下「建立」的按鍵。（圖／記者林妤柔攝）

▲步驟二，將你的臉符合圓框大小，並按下拍攝鍵。（圖／記者林妤柔攝）

▲找到最像自己的圖像，並按新增，點選「編輯」，找到適合的元素後，選完成便建立成功。（圖／翻攝自LINE官網）

LINE的虛擬人像不只是聊天室可用，連限動、個人檔案都能替換，而且除了靜態版外，還新增動態功能，讓用戶可自訂自己的招牌動作。

LINE官網提醒，iOS必須要iPhone 6s/6s+含以上機款，並使用LINE版本10.16.0含以上，才可以使用該功能；Android部分，則是Android 6.0含以上，並使用LINE版本10.16.2含以上才能使用。