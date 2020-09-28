注意！LINE簡單設定2步驟　杜絕「陌生」廣告訊息狂發

▲LINE近日詐騙訊息、陌生廣告不斷。（圖／翻攝LINE官網）

記者姚惠茹／台北報導

LINE最近不斷有詐騙訊息和陌生廣告狂發，已經造成用戶嚴重困擾，針對好友傳來任何有「免費」、「好康」、「贈送」字樣的訊息，千萬不要輕易點進，以免有個資洩漏的危機，至於陌生廣告方面，其實用戶只要從「設定」介面簡單操作2步驟就可以完全杜絕。

詐騙訊息方面，其實已經不是新招，整個釣魚的模式，就是用「免費」、「好康」、「贈送」的方式，吸引用戶點進詐騙網頁，甚至要求「分享」，達到短時間擴散，最終就會讓用戶的個資洩漏，還會用留言區假正評騙取信任，提醒用戶千萬要小心注意。

▲LINE詐騙訊息氾濫。（圖／翻攝LINE）

陌生廣告方面，由於陌生帳號濫發訊息，因此建議用戶，只要在LINE的「設定」介面簡單操作2步驟就可以完全杜絕，實際操作步驟可以從「設定」的「隱私設定」中，點選「阻擋訊息」，藉此杜絕陌生用戶的訊息，同時也可以在「好友」內關閉「允許被加入好友」，降低被陌生帳號騷擾的機會。

此外，用戶需要特別注意，當LINE開啟「阻擋訊息」功能後，將會完全收不到「非好友」的陌生訊息，所以假設用戶在使用的時候，時常會有陌生訊息需要通訊的話，就要小心訊息被阻擋，同時建議用戶收到陌生廣告訊息，可以透過檢舉的方式，協助濫發帳號被封鎖。