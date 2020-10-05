安南醫院尋找台灣年齡最小救難小英雄　宣導全民都會操作傻瓜電擊器

▲台南市立安南醫院「搶救古都的心跳聲」活動熱鬧開幕，醫師教導來院看病民眾及家屬實地施作「傻瓜電擊器 （AED）」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院「搶救古都的心跳聲」活動，5日上午10時熱鬧開幕囉！院方特地邀請社區「慈航幼稚園」小朋友們，表演「急救帶動唱」，醫師也在現場「ABC來電小站」一一教導來院看病民眾及家屬實地施作「傻瓜電擊器 （AED）」。

院方特舉辦尋找台灣年齡最小會操作「傻瓜電擊器（AED）的小朋友，凡現場實際練習的朋友都可獲得精美禮品一份，數量有限大家要趕快把握操作機會，此活動將延續至10月30日，每天早上9時開始至中午12時止。

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許秉毅副院長表示，本活動由「安南醫院」所主辦，「日月之光慈善基金會」及「台南北區扶輪社」協辦，希能結合市立醫院與民間力量共同來推廣「全民急救教育」，打造新健康安全社區。在為期1個月活動期間內，院方特地在第一醫療大樓一樓大廳設置「ABC來電小站」，讓來院就醫民眾及家屬或陪同友人在等候看診、抽血及領藥時，可多加利用5分鐘時間至來電小站認識傻瓜電擊器並實地操作看看，還可獲得由「日月之光慈善基金會」及「台南北區扶輪社」所致贈精美小禮物乙份，可謂「一舉兩得」！

安南醫院表示此活動是醫院結合志工、慈善團體及社福團體來共同打造安南地區成為一個健康安全新社區的發軔點，希望經由「搶救古都的心跳聲」系列活動持之以恆的推廣教育，能讓安南地區的朋友們一旦發生急難的時候，身旁隨時可以有人及時伸出雙手，給予即刻救援挽回每一條寶貴生命。

此外，為讓急救教育能夠真正地往下紮根，此次活動還特地要找尋台灣年齡最小會操作「傻瓜電擊器（AED）」的救難小英雄，予以表揚褒獎，安南醫院歡迎有志成為救難英雄的小朋友們，一起踴躍來挑戰比賽！

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