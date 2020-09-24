花好月圓身不圓　安南醫院推2款健康高蛋白高纖低卡冰皮月餅

▲台南市立安南醫院臨床營養科白詠暄營養師、洪靖雯營養師特別精心設計「高蛋白茶香紫薯冰皮月餅」與「高纖維的粉皮金高纖冰心月餅」，讓您享瘦中秋不怕胖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋節佳節月圓人團圓！但如果這段時間烤肉、月餅、柚子吃太多，肚子也很容易變得「團團圓圓」！台南市立安南醫院臨床營養科白詠暄營養師、洪靖雯營養師特別精心設計「高蛋白茶香紫薯冰皮月餅」與「高纖維的粉皮金高纖冰心月餅」，享瘦中秋不怕胖！





神經內科林義濱醫師表示，研究顯示肥胖者會增加失智的危險，傳統節慶都有美食相伴，應景之餘可以更聰明的選擇較健康的飲食方式，例如絕對不過量、好的油脂、高纖抗氧化等食材，都有助穩定血糖和血壓。近年來風行的「得舒飲食」（DASH diet）對於改善飲食習慣與血壓有很大功效。

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除了月餅，安南醫院營養師也設計了一款得舒飲食沙拉，在中秋大啖烤肉之際，清爽一下腸胃，營養科組長王儷瑩指出「得舒飲食」是一種強調蔬菜水果、堅果與乳製品的均衡飲食，減少高糖份食物、飲料與紅肉的攝取，強調添加堅果蔬菜等天然食材高鉀、高鎂、高鈣、膳食纖維與不飽合脂肪酸取代飽和脂肪達到降血壓、降低動脈硬化發生率，特別請具中餐乙級執照廚師王昱翔，示範簡單輕鬆的柚香得舒沙拉。



白詠暄營養師說，從國民健康署資料發現一個鳳梨酥熱量約250~300大卡，一顆蛋黃酥相當於1碗飯250~300大卡，魯肉綠豆椪熱量更高達300~350大卡，而廣式雙蛋黃月餅一顆約重185公克其熱量更上看800大卡，其中脂肪量甚至還超過每餐建議量的2倍且含糖量95.5公克，已大幅超過每日飲食指標（草案）建議的「外加糖攝取量不宜超過總熱量10％」之上限2.1倍。

白詠暄建議民眾可優先購買熱量較低月餅、挑選含有高纖食材之月餅，或是將月餅切分數塊小塊和親友共享，建議勿把月餅當正餐，並搭配時令水果增加膳食纖維攝取量，幫助腸胃道蠕動，而吃月餅時建議以無糖茶飲或白開水取代含糖飲料，以避免過多熱量攝取，這樣才是健康享瘦之道。



洪靖雯營養師為考量現代民眾健康飲食需求，營養科特地打造兩款「低卡低油冰皮月餅」，以自製冰皮粉混合天然色素為外皮，如紅麴、抹茶粉、蝶豆花、紫蘇梅等，再以水份較少的高纖全榖雜糧類為內餡，例如黃地瓜、紫薯、芋頭、山藥、南瓜等，並使用個別化特殊營養品來調味，比如糖尿病配方、蛋白質調整配方而製成。一般月餅製程須經120°C以上高溫烘焙並加入大量糖和油脂，但「低卡低油冰皮月餅」是以先蒸煮後冷凍方式形成冰Q口感，所以不需經過高溫烘焙，加上油脂及含糖量也比較少，所以熱量比較低，還能多攝取膳食纖維與蛋白質。





今年安南醫院營養科特別DIY自製兩款低熱量健康養生月餅，食材取得容易且又可在家自製，相較市售月餅，光熱量就足足少快一半，加上又少糖少鹽少油高纖維，真正符合三低一高健康飲食守則，加入營養品又更適合老年人、健身者與排便困難者食用，好處多多迎接中秋佳節到來。

安南醫院提供的2款健康高蛋白高纖低卡冰皮月餅如下：一、茶香紫薯高蛋白月餅：紫薯屬於全榖雜糧類，但仍然和一般的澱粉有所不同，紫薯富含纖維質及花青素等營養素，再搭配營養品 「乳清蛋白」增加蛋白質的含量，這樣的一顆 50 公克的月餅就有7克的蛋白質熱量只有102 大卡。

二、粉皮金高纖冰心月餅：餅皮使用紅麴粉天然色素，紅麴具有抗氧化、降膽固醇等功效；黃地瓜屬於全榖雜糧類，但仍然和一般的澱粉有所不同，黃地瓜富含纖維質及礦物質等營養素，再搭配營養品 「多醣體纖維」增加纖維的含量，這樣的一顆 50公克的月餅就有5克的纖維 熱量只有105大卡。

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