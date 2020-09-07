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北漂族南歸南科廠商擴廠　安南醫院準備好了！

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▲南科三期拍板定案、台積電等科技大廠增建與擴大投資，吸引北漂族返鄉定居，台南市立安南醫院身為醫療指標醫院，將提供最佳的服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南科三期拍板定案、台積電等科技大廠增建與擴大投資，吸引北漂族返鄉定居，台南市立安南醫院身為醫療指標醫院，將提供最佳的服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南科三期拍板定案、台積電等科技大廠增建與擴大投資，吸引北漂族返鄉定居，除就業穩定外，子女教育、居住品質、環境生活機能等等需求也應運而生，台南市立安南醫院身為醫療指標醫院，南歸族得知生活區域內有一車程不到20分鐘的大型區域級醫院在地服務，落實了安居樂業的夢想。

南科擴建案帶動史上最大工程師移民潮，相關數據統計有10萬個工作機會，最鄰近的安南醫院也已啟動因應發展計畫，499床急性一般病床開滿開好後，鑒於南科就業者多屆齡生育，安南醫院並附設產後護理之家以協助坐月子等需求。觀察到區域內幼兒人口的快速增加，成立兒童發展聯合評估中心，關注幼兒身心發展。

請繼續往下閱讀...

安南醫院院長林瑞模指出，安南醫院於2013年啟用，成為台南舊市區以北最主要的醫療服務機構之一，因應安南、安定、南科等區域新興人口成長的變化，在專業醫療服務的提升中致力回應在地需求，緊接著附設護理之家也在今年9月擴增到152床，銜接急性後期的長期照護服務；對於舉家南遷的科技新貴而言，更能兼顧照護父母的需求。此外，在先進醫療領域也開啟了「細胞治療」、「高階健檢」、「內視鏡中心」、「微創手術」等等的專業服務，務求落實創院初衷：「台南成為安居樂業的所在」。

▲南科三期拍板定案、台積電等科技大廠增建與擴大投資，吸引北漂族返鄉定居，台南市立安南醫院身為醫療指標醫院，將提供最佳的服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南科廠區快速崛起，可預期的就學、交通、各行業商業需求將大增，最重要的還有醫療資源的可近性；南科廠區至安南醫院之間的交通時間僅約20分鐘內，增進就醫方便性跟及時性，更加保障南科廠區朋友的生命安全。以往在安南醫院尚未啟用前，南科廠區的民眾如需就醫，開車至最近永康奇美醫院，即使不塞車最快至少要25分鐘，如從善化區開車過來最多也要40分鐘內，如開車至市區成大醫院至少也都要30分鐘內。

▲南科三期拍板定案、台積電等科技大廠增建與擴大投資，吸引北漂族返鄉定居，台南市立安南醫院身為醫療指標醫院，將提供最佳的服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2013年台南市政府前瞻性的推動安南醫院成立，不啻是為南科與北門地區民眾提供更及時的醫療服務，也縮短了原先需到台南舊市區就醫的交通與時間成本。 林瑞模院長表示，秉持中國醫藥大學體系蔡長海董事長勉勵「建立有特色、以病人為中心之一流醫院」的使命，目前安南醫院含急診共有40科（次）專科，專任醫師130位，兼任醫師52位，執登護理師800位，病床共有775床，加護病床也已擴充至40床，總體醫療服務量能應可足夠應付目前南科生活圈朋友整體醫療需求，假若日後如可順利獲主管機管評鑑合格進階為醫學中心等級醫院，定可提供南科生活圈民眾更多醫療服務層面與能量。

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