獨／目擊哥打臉救難伯「倖存者只想救車」　傻眼：他激動喊要收費

▲武界壩露營現場在大水退去後，滿目瘡痍。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／採訪報導

南投武界壩野營4死慘劇引發全國關注，事後目擊大水來襲，同時參與後續救援的司機楊鐵木，受訪時指責倖存家屬只關心價值百萬的車，也完全沒道謝。對此，同在現場的吳男跳出來打臉，震驚直呼「沒想到這位業者竟然出現說了這些！」

南投縣仁愛鄉武界壩13日凌晨因電路絕緣不良，無預警放水，而進入管制區野營的盧、賴兩家人，最後僅剩2人生還。事後，參與後續救援行動的司機楊鐵木直指，盧妻在家人遺體都還沒找到的情況下，轉頭要求現場救難人員，是否能幫她把車子拖上岸。

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楊鐵木還提到，「我們把小朋友遺體搬回來的時候，她連看都沒有看」，期間更詢問「大哥，能不能把我的車先拉回去修理，那個100多萬的車子」。

面對倖存者的反應，他氣憤直喊，「我們都忙到不像話了，妳還在關心妳的車子！」不過，一名吳姓網友就跳出來打臉，他向《ETtoday新聞雲》記者表示，那時他們3人剛好在附近，有警方尋求支援，他們便一同前往。

▲導遊楊鐵木稱，家屬只顧百萬車。（圖／記者白珈陽攝）

吳男回憶道，「我不是第一個與家屬交流的，聽到現場人員說要拉車，我就上前詢問家屬，對方有些呆滯，受到的驚嚇蠻嚴重的，我就說不然我先把妳拉起來，因為她想先離開，我覺得經歷過洪水，誰都不敢繼續待在河床裡了。」

結果，楊先生就衝上來，一直大聲地說「我們已經來幫妳搜救了，沒有人有義務幫妳拖車，妳要請專業的來拖，要付錢、要收費。」

吳男傻眼表示，「他還憤怒地瞪著我，當下覺得不要擋人財路，我就沒說話了，沒想到他竟出面說這些，那我也只能把看到的都說出來了。」