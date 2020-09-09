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一加一大於二　成大與安南醫院攜手臨床與基礎醫學跨領域合作研究

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▲台南市立安南醫院與國立成功大學醫學院簽訂「共同合作研究意向書」，共同合作研究計畫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院與國立成功大學醫學院簽訂「共同合作研究意向書」，共同合作研究計畫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為共同提升臨床與基礎醫學研究量能，台南市立安南醫院與國立成功大學醫學院簽訂「共同合作研究意向書」，共同合作研究計畫，結合雙方核心資源與研究優勢，就相關技術專利、研究成果等發揮一加一大於二的綜合效果。

2020年英國泰晤士高等教育（THE）世界大學影響力排名，成功大學排名全球第38名；成大2011年設立「前瞻醫療器材科技中心」、在2017年領先各大學成立「人工智慧服務暨數據中心（AIS＆D）」、「人工智慧生技醫療創新研究中心」，對於醫療、生技產業發展提供了最強後盾，未來也希冀與具豐富臨床經驗的安南醫院能有更多的研究與產學合作。

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安南醫院院長林瑞模表示，成大為國內外知名的綜合型大學，在相關跨領域整合的研究發展能量非常強大，也培育了許多優秀的人才，為台灣各專業領域舉才無數；安南醫院受惠於成大不僅限於醫療支援合作，在人才羅致上也得利於成大作育英才。安南醫院有1／4的醫師是成大校友，除醫學系外，更有基礎醫學研究所、細胞生物暨解剖研究所、醫學工程研究所、老年學研究所、工衛環醫所、公衛所、高階管理碩士在職專班等碩博士學位都受成大栽培；成大各學院及附設醫院與安南醫院結合緊密，成為學術與應用並重的研發夥伴。

安南醫院成立近8年，除專精醫療服務外，也致力於精進學術研究與產學合作；因此，無論在醫療的區域合作，以及跨領域、跨學門的醫療研究發展計畫中，能與成功大學互信互惠、共同合作，實屬可貴。

▲台南市立安南醫院與國立成功大學醫學院簽訂「共同合作研究意向書」，共同合作研究計畫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大與安南醫院的臨床與基礎醫學跨領域合作研究議定雙方同意定期與不定期共同召開研討或說明會議，商討定案相關研究計畫案與研究方向、合作執行面細節，希冀透過雙方跨領域跨院合作，共同提升醫學研究品質與產能，並延續與促進更多交流合作。

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