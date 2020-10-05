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農田水利會改制　雲林管理處長由農田水利署副署長林國華兼任 

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▲行政院農業委員會農田水利署雲林管理處首任處長林國華（牌匾左一）率副處長林富元（牌匾右一）、主任工程師李永和及所有一級主管於今天第一天上班日舉行揭牌儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲行政院農業委員會農田水利署雲林管理處首任處長林國華（牌匾左一）率副處長林富元（牌匾右一）、主任工程師李永和及所有一級主管於今天第一天上班日舉行揭牌儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

原雲林農田水利會自10月1日改制成立「行政院農業委員會農田水利署雲林管理處」，首任處長林國華率副處長林富元、主任工程師李永和及所有一級主管於今天第一天上班日舉行揭牌儀式，宣告原「雲林農田水利會」正式改制為公務機關。

雲林管理處首任處長林國華亦身兼行政院農業委員會農田水利署副署長，其引述農委會主委陳吉仲及新任農田水利署署長蔡昇甫的談話表示，水是農業發展的根本，有水才能生產農產品，未來加強農田水利建設，運用智慧科技提高用水效率，落實執行公權力，擴大灌區等。

雲林管理處處長林國華指出，農田水利會改制後，最基本的要求就是行政中立，未來工程也一律依照政府採購法必須公開透明，相關財產活化，也必須公開透明，全民可一同檢視，未來農田水利署對於照顧員工，會越來越好，原有水利會的資產一定全部用在農田水利事業上，對農民的服務要做到更好，範圍更大。

林國華強調，農田水利會改制為公務機關，政府其實是勇於承擔農田水利事業永續發展的責任，也有信心一定會作好照護農民的工作。


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