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雲林「濁幹線」興建至今百年　109年度通水典禮場面盛大

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▲濁幹線每年的6至10月，灌溉面積約34500公頃，圖為林內鄉濁幹線第二進水口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲濁幹線每年的6至10月，灌溉面積約34500公頃，圖為林內鄉濁幹線第二進水口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

濁幹線每年通水期6至10月，灌溉面積約34500公頃。雲林農田水利會31日於林內鄉濁幹線第二進水口前，由會長洪國浩主持舉行濁幹線通水典禮，林內鄉長張維崢、雲林農田水利會會務委員、水利小組長、班長，農民會員及水利會員工共300人參與，現場敬備三牲酒禮等祭品，祈求風調雨順，通水順利五穀豐收。

濁幹線是雲林農田水利會第一大灌溉系統，水源取自濁水溪，也就是1920年日據時代日人八田與一興設的嘉南大圳，亦稱官佃溪埤圳，也因此灌區老一輩的農民還是稱濁幹線為嘉南大圳、官佃圳或戲稱為咬人（嘉南）大圳。嘉南大圳完工於1930年5月，當時耗費了5414萬日元，完工後嘉南平原水田大幅增加30倍，四年後，稻穀收穫量亦增加為4倍。是台灣農業最重要的水利工程建設之一。

▲濁幹線每年的6至10月，灌溉面積約34500公頃，圖為林內鄉濁幹線第二進水口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲31日雲林農田水利會長洪國浩與林內鄉長張維崢及會務委員共同按鈕啟動水門，正式通水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林農田水利會長洪國浩與林內鄉長張維崢及會務委員共同按鈕啟動水門，正式通水，洪國浩會長表示，濁幹線自興建之初到今年剛好是一百年，百年來潤澤了雲林灌區無數的農田，通水前夕，遵循古禮，敬祭濁幹線的圳頭，每一柱香都代表虔誠的心，用以祈求今年通水平安順利，農民的用水無虞，也祈望濁幹線源遠流長，永遠潤澤雲林這塊美麗的土地。

▲濁幹線每年的6至10月，灌溉面積約34500公頃，圖為林內鄉濁幹線第二進水口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林農田水利會31日舉行濁幹線通水典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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