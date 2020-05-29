昨斗六石榴班淹水　今雲林農田水利會長會勘提出建議

▲雲林農田水利會會長洪國浩（右一）表示，水利會將加強渠道的維護管理，不得有淤積的情事發生，石榴班淹水其實是多年的沉痾。（圖／雲林農田水利會提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣28日斗六市至上午9時共下了122.8公釐的雨量，瞬間暴雨導致斗六市石榴班地區部分排水系統宣洩不及，造成斗六市鎮北里、榴中里等地區淹水，榴中里里長指出，淹水原因多為水利溝渠排入公所路側溝所造成，今雲林農田水利會至現場會勘並發出聲明，表示，下雨之前，灌溉渠道都是沒有水的。

雲林農田水利會指出，斗六市石榴班地區轄屬雲林農田水利會灌區，灌溉水源取自斗六大圳，然而早在豪雨特報前，雲林農田水利會就停上進水，並將所有取入水門關閉，換句話說，就是下雨之前，灌溉渠道都是沒有水的。

水利會表示，斗六市石榴班社區集水面積廣大，雨水、地面水匯流至該地區低漥處，且都市發展過程中，未作好妥善規劃，無完善而功能強大的排水系統，經豪大雨一來，確實一時難以宣洩，容易產生浸淹，農田水利會的灌溉渠道在豪雨當下，被當成市區排水，其實亦發揮了疏洪的功能。

雲林農田水利會會長洪國浩29日會同地方民代及縣府官員、榴中里長蔡芳聰與當地民眾，親赴現場勘查，實際了解現況後，提出了建議指出，依據地方自治法，市區（社區）排水本就是行政單位的權責，該地區卻無市區排水的規劃，也難怪會淹水，他以曾任草屯鎮長的經驗，提出了建議，請斗六市公所規劃施設石榴班的市區（社區）排水系統，向縣府或中央營建署爭取經費，否則將難以澈底解決水患。

洪國浩說，雲林農田水利會將加強渠道的維護管理，不得有淤積的情事發生，石榴班淹水其實是多年的沉痾。雲林農田水利會內林工作站站長張正龍表示，只要是發生豪雨，水利會為了保障民眾安全，一定將取水自斗六大圳的水門關閉。

▲水利會指出，斗六市石榴班社區集水面積廣大，雨水、地面水匯流至該地區低漥處，且都市發展過程未作好妥善規劃，無完善而功能強大的排水系統。（圖／雲林農田水利會提供）

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