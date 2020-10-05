迪士尼樂園將裁員2.8萬人　1/4是佛羅里達員工

實習記者劉佩婷／綜合報導

因新型冠狀肺炎持續延燒，迪士尼員工關係副總裁包登（Jim Bowden）於9月29日宣布，上週已經提交各州與地方官員的函件，預計裁員2.8萬人，其中有四分之一是佛羅里達迪士尼的員工。

▼迪士尼樂園。（圖／香港迪士尼樂園提供）

迪士尼旗下分別有皮克斯動畫工作室、漫威影業、動畫製片廠等等，而最大的營收是迪士尼樂園，因疫情持續影響經濟，去年占了迪士尼整體696億美元營收的37％，然而今年8月公布的財報中，樂園業務營收衰退達85％，蒸發的37億美元收入導致20億美元虧損。今年春季幾乎因COVID-19疫情停擺，2020年第一季獲利驟降91％。

▲迪士尼人物互動（圖／翻攝自Facebook／Disneyland）



迪士尼樂園、體驗及產品業務主管喬許．達瑪羅（Josh D'Amaro）表示，「考慮到疫情對業務造成的持續性影響，這令人難過的決定是我們唯一的選擇。」「我們減少支出、暫停計畫，卻仍然在為放無薪假的同仁給付福利，並盡可能提升營運效率，但我們根本無法在產能有限的情況下充分運用如此大量的人力。」

迪士尼公司表示，即將裁員的對象為三分之二兼職員工，其他的是領鐘點費的人員，狄馬羅表示，加州政府至今還是不願意取消限制重新開放樂園讓市民消費，所以在無可奈何之下才會進行裁員。