上海長假首日遊客直衝95萬人次　逛迪士尼得先預約

▲上海迪士尼採預約門票制，仍吸引不少遊客前往。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海報導

大陸今年十一黃金周加上中秋節，假期一共有8日，上海昨（1）日主要景區遊客量達95萬人次，較去年同期成長1倍。《ETtoday新聞雲》記者今（2）日前往迪士尼度假園區時，發現排隊民眾沒有預期的多，工作人員私下向記者表示，為避免連假時期人數暴增，影響疫情防控，「遊客得先上網預約購票，出示健康管理綠碼，才可入園遊玩。」

▲受疫情影響，遊客進入迪士尼園區前，得先經過兩道關卡。（圖／記者魏有德攝）

從地鐵上海迪士尼站走到園區入口前，要先過兩道關卡，第一道關卡是帳篷內的紅外線體溫計，接下來，工作人員會拿著話筒提醒遊客，準備好上海健康隨身碼備查。在疫情防控的前提下，上海迪士尼園區採取預約門票制，現場不再提供售票，使得不少遊客只能轉往鄰近的迪士尼小鎮，拍照過乾癮。

▲上海民眾趁著連假期間前往迪士尼渡假園區。（圖／記者魏有德攝）

由於大陸官方在這次假期前呼籲，儘量減少跨省旅遊，尤其避免前往高風險地區，因此，省（市）內遊成為今年大陸十一長假的特色，同時也帶動內需消費市場。

根據上海市文旅局公布的數據顯示，十一連假首日，上海市主要旅遊景點遊客人數達95萬人次，比去年同期增長110%，其中，上海辰山植物園遊客近萬人次，較去年增長2325%居冠。

▲新冠肺炎疫情趨緩，民眾趁假日前往景區遊玩。（圖／記者魏有德攝）

外界分析，去年十一假期首日剛好適逢北京天安門廣場閱兵，因此，部分民眾或選擇待在家收看電視，因此，今年假期初始的遊客增長人數仍待觀察。不過，今年長假適逢新冠肺炎疫情趨緩，民眾已有「報復性旅遊」預期心理，再加上假期比往年多了一天，遊客數量勢必會較往年增加許多。

