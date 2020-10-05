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每小時排放百萬病毒！　北大研究：呼吸是新冠重要傳播方式

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▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

▲新冠病毒3D照。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

眾所周知，新冠病毒主要透過呼吸道飛沫、接觸進行傳播。另據北京大學、北京市朝陽疾控中心近日展開的研究結果，首次進一步證實，「人體呼吸本身就是非常重要的新冠病毒排放傳播的方式」，且呼出氣中大部分顆粒都小於PM2.5。

研究結果指出，此舉進一步揭示氣溶膠傳播擴散新冠病毒的事實，可為未來更好阻斷空氣傳播，提供重要的科學依據。

▲上海,新冠肺炎,新冠病毒,口罩。（圖／路透社）

▲研究首次證實，人體呼吸是病毒重要的傳播途徑。（圖／路透社）

據《北京日報》報導，該研究由北京大學環境科學與工程學院教授要茂盛團隊、北京市朝陽疾病預防與控制中心合作展開，招募了近60名新冠患者、15名健康人群以及部分非新冠呼吸系統感染人群，透過呼出氣採集方法，收集這些人群的呼出氣冷凝液。

研究利用RT-PCR（核酸擴增）發現，早期新冠患者通過呼吸排放大量新冠病毒，「每小時排放高達幾百萬個。」

研究發現，新冠患者呼出氣的新冠病毒陽性率高達約27%，而新冠患者的所處環境相關物表的陽性率只有5.4%。此外，團隊對醫療環境、隔離酒店環境空氣中的新冠病毒也做了檢測，在部分樣品如衛生間空氣也發現了新冠病毒，濃度高達每立方公尺6000個病毒，但由於醫院通風等措施，導致空氣中新冠病毒濃度偏低，低於核酸擴增檢測標準。

▲北京,新冠肺炎,新冠病毒,地鐵,口罩。（圖／路透社）

▲北京民眾在地鐵上戴上口罩。（圖／路透社）

據了解，中國官方在今年2月5日發布的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》中，指稱對病毒的「氣溶膠和消化道等傳染途徑尚待明確」，但時隔3日後，上海市衛健委就表示，官方防疫專家確認，新冠肺炎傳播途徑，除了直接傳播、接觸傳播之外，還包括「氣溶膠傳播。」

另一方面，湖北省武漢市是於2019年12月31日首次公開通報，發現27例「病毒性肺炎」病例，但未發現「明顯人傳人」；2020年1月8日，大陸國家衛健委確認，「新型冠狀病毒」為疫情病原；1月20日，大陸抗疫專家鍾山南首次公開承認，該病毒可以「人傳人」，並已有14名醫護人員感染。

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