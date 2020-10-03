隔海談情！花蓮婦滙1萬美金救情郎　警攔：別傻很多人受騙了

▲▼婦人到郵局滙錢被機警的行員及警員攔阻。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

詐騙集團「跨國愛情詐騙」的伎倆已是老梗了，但民眾被愛情沖昏了頭，遭受詐騙仍時有所聞，為避免荷包大失血，第一時間一定要冷靜查證清楚，不可不慎。日前花蓮縣警察局玉里分局玉里派出所警員謝秉宏、王怡婷便與玉里鎮光復郵局職員聯手，成功阻止一件詐騙案件發生，為婦人留下省吃儉用的1萬美金辛苦錢。

日前一名年約63歲彭婦人前往玉里鎮光復郵局，打算匯款1萬美金到國外的帳戶，郵局職員驚覺有異，便詢問婦人是否認識對方，婦人卻支吾其詞，當下職員立即聯繫玉里派出所員警前來處理，員警到場後對婦人苦口婆心的勸說及聯絡其子女知悉後，婦人才驚覺自己是被詐騙。

警員謝秉宏表示，婦人稱滙款給男友周轉，男友是其於網路上所認識，而且才認識約一個月，男友甜言蜜語致使彭婦不疑有他，依男友指示前往玉里鎮光復郵局臨櫃匯款1萬美元至男友指定香港帳戶。員警一聽以上説詞便知是詐騙集團老梗，便反問彭姓婦人，妳是否見過妳的男朋友，果不其然，兩人只在網路上及用Line聊過天。

▲跨國愛情詐騙集團指定的帳戶資料。

在確認婦人是遭遇詐騙集團後，便立即告知這種假交往真詐財的案例，並不是新型的詐騙手法，詐騙集團往往假裝成居住外國的成功人士或在中東打仗的軍人，利用與被害人假意交往的方式，透過編織美夢讓被害人墜入陷阱之中。這種遭受詐騙真實案例層出不窮，切勿相信看不到的假愛情，妳親眼所見的愛情都有可能是假的，在網路上另一頭沒見過面的陌生人更是有詐呀!員警的苦口婆心終於點醒婦人，在聽完分析後，大夢驚醒，非常感謝職員與員警幫她保住辛苦存下來的積蓄。

▲分局長陳蔚文為感謝積極攔阻詐騙案件，親至郵局頒發感謝狀。

分局長陳蔚文偕同玉里警友辦事處主任蔡榮興，為感謝金融機構積極攔阻詐騙案件，親至郵局頒發感謝狀、茶葉予攔阻有功人員，期望透過公開感謝方式，強化全民防詐意識，以有效打擊全民公敵。

玉里分局再次提醒防詐口訣：「陌生電話不牢靠，反覆查詢很重要！」、「千騙、萬騙，就是不離ATM！」、「反詐騙專線165」、「一聽、二掛、三查證」，免於遭受詐騙集團的危害。

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